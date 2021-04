Candidatos deben ser responsables ante restricciones sanitarias: Salud

La directora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Leticia Ruiz González, hizo un exhorto a los candidatos y partidos políticos que participan en el actual proceso electoral, a que realicen sus campañas de una manera responsable y traten de evitar al máximo el aglutinamiento de personas en sus eventos.

“Es la responsabilidad que debe mostrar cada candidato, cada partido, pero también cada ciudadano de no tener estas aglomeraciones que van a poner en riesgo su vida”, declaró.

La doctora Ruiz señaló: “Nos parece que es una corresponsabilidad muy importante, no necesariamente hacer cumplir por la fuerza el mandato que está en el Acuerdo 66 y anteriores, donde se pueden ver los lineamientos de las campañas electorales”.

Agregó que en esa corresponsabilidad social se ha visto que muchos candidatos han optado por reuniones virtuales y caravanas.

Dijo que si bien todos los ciudadanos deben colaborar al no acudir a aglomeraciones, cada candidato deberá profesar y actuar con ese cuidado en favor de la ciudadanía.

“Es un compromiso social, es un compromiso de todos, necesitamos mantenernos firmes en este comportamiento, en este equilibrio de la pandemia; sabemos que los cierres no han sido fáciles para muchas familias, no son fáciles para nadie, pero tampoco es fácil tener a más y más gente en los hospitales o tener a personas que requieren una ayuda hospitalaria y no tener acceso”, afirmó.

Añadió que es posible hacerlo y evitar que se presente una curva o una oleada como la que se presentó en octubre de 2020, mediante el esfuerzo de todos los chihuahuenses, si mantienen las medidas de prevención y las reglas del semáforo lo más posible en la vida cotidiana.

En su intervención, el subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios Gallegos, expresó: “Debemos reforzar al 100 por ciento, de manera individual cada uno de nosotros las medidas preventivas, debemos tener responsabilidad en nuestros compromisos o reuniones, seamos conscientes que todo eso es un perfil de riesgo para presentarse casos, y de esos casos que se presentan algunos son muy graves”.

El doctor Barrios Gallegos invitó a la población a hacer de las medidas preventivas un hábito, lo cual redundará en el beneficio de quienes las practican.