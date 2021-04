Candidatos declinarán a favor de Fuerza por México: Alejandro Díaz

Alejandro Díaz Villalobos, candidato del partido Fuerza por México a la gubernatura del estado, indicó que el resto de los candidatos declinaran por él, ante la aceptación por parte de la ciudadanía a las propuestas realizadas para sanar Chihuahua.

El candidato a la gubernatura, indicó que la ciudadanía se encuentra cansada de los políticos de siempre, quienes "se cambian de máscara en una farsa teatral política", dijo. Por ello indicó que la ventaja de Fuerza por México se encuentra en ser un partido político nuevo.

"Muchas fuerzas políticas, una vez que vean que no lograron alcanzar el apoyo, van a declinar por propuestas más fuertes. Ese no será el caso de Fuerza Por México, ellos van a declinar por nosotros porque la gente no ve cada vez más", expresó.

En cuanto a las areas de oportunidad, explicó que Chihuahua necesita mejorar en todos los rubros. En materia de obras, indicó que hay mucha obras por concluir y aún más por iniciar. Explicó que se debe de mejorar la comunicación terrestre para la zona serrana, a fin de facilitar la movilización de la población y agilizar la economía de la zona.

Asimismo, en cuestión de salud, indicó que existe una falta de infraestructuras hospitalaria, abastecimiento de medicamentos y areas para el desarrollo de las especialidades médicas, para producir nuestro propios especialistas.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

"Nos podemos convertir en el epicentro en materia de salud a nivel nacional y a nivel internacional. Lo único que se necesita es una gran voluntad política, para que exista se necesita tener una justificación con las causas", dijo

En el tema de seguridad, indicó que esta conscientes de que es un a dinámica social producto del abandono de las administraciones durante los años anteriores. "Tenemos que empezar a poner los punto sobre las i y dejar que los expertos en la materia hagan lo suyo", dijo