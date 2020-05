Cayó 28.5% precio de ganado de exportación

“Está muy complicada la situación de la ganadería para nuestro país, sobre todo para Chihuahua que es el exportador número uno en México”, declaró el diputado federal Miguel Riggs, quien detalló que a finales de 2019 la exportación cerró en 470 mil cabezas de ganado y aseguró que este año no se llegará a las 410 mil cabezas, argumentando que el precio actual “está por el piso”, por lo que ya resulta más provechoso vender para consumo nacional.





Quien es integrante de la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados dio a conocer que este sector ha “caído” por varias razones, una de éstas se debe a que el precio del ganado bajó enormemente: “resulta que los americanos nos bajaron el precio porque ellos tienen inventario en sus engordas, tienen maíz suficiente, entonces no tienen la necesidad de comprarnos a nosotros ganado”.

Rigss Baeza precisó que el precio actual del ganado es de un dólar 25 centavos la libra en el caso del macho, y en hembra está a un dólar la libra; en noviembre del año pasado la libra de macho estaba en 1.75 dólar y la hembra a 1.60 dólar, lo que ya se consideraba bajo, pero hoy en día “está en el piso, entonces se ha desmotivado la exportación”.

“Ya sale mejor vender aquí para consumo nacional porque llegas a la frontera y todavía están los inspectores americanos que ponen trabas con que si no está bien castrado el macho, que si va tosiendo o lagrimeando o todos estos filtros a los que someten”, manifestó el diputado.

Abundando en estadísticas, informó que la exportación cerró en 470 mil cabezas de ganado a finales de 2019, y dijo estar seguro que este año no se van a alcanzar las 410 mil cabezas de ganado.

“El sector ganadero en el estado de Chihuahua está batallando muchísimo porque además se está presentando sequía desde septiembre de 2018, el año pasado llovió muy poco y hasta ahorita no ha llovido”, comentó al respecto.

Aparte, -dijo-, el precio del maíz está muy caro, así como las pacas de alfalfas que andan entre 100 y 110 pesos; asimismo, hay que sumarle que la gran mayoría de los medicamentos son importados en dólares y se subió el costo.

“Estamos pasando por un mal momento. Está muy complicada la situación de la ganadería para nuestro país, sobre todo para Chihuahua que es el exportador número uno en México”, indicó el legislador.

Miguel Riggs destacó además que durante la actual administración del Gobierno Federal, el sector primario sigue siendo muy lastimado y adelantó que estamos a punto de vivir un problema de seguridad nacional alimentario. “En estos días me he dado cuenta que al sector primario no le regresan el IVA desde noviembre del año pasado, lo que significan miles de millones de pesos, un recurso que les pertenece a quienes están en el sector primario”.





