Celebra la JCAS Día Mundial del Agua con conversatorio de especialista con niños

La bióloga Marina Fajardo presentó la plática Yo soy guardián del agua, ante una convivencia virtual con niños de diferentes ciudades del estado de Chihuahua, presentada por la Junta Centra del Agua y Saneamiento, la Junta Municipal de Agua de Ciudad Juárez, el Museo La Rodadora de Ciudad Juárez, en la que la especialista despejó las dudas de los chicos y desde la sabiduría infantil, ellos compartieron sus consejos para cuidar el vital líquido.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La plática se presentó en el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, por lo que se está realizando la Semana del Agua, en la que para mañana se programó la intervención de Lizbeth Gallegos, quien contará historias sobre el cuidado del agua.

Marina Fajardo, es bióloga egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene experiencia en plantas tratadoras de agua y actualmente trabaja en una planta de aguas residuales, en San Luis Potosí.

En el inicio de su plática, abordó el tema de Cómo cuido el agua desde mi casa, en la que explicó que se recomienda no mezclar productos químicos de limpieza, sino que solo debe depositarse en la tubería del drenaje el jabón con el que se lava los trastes, que deben ser limpiados previamente de los residuos de comida, y los aceites y mantecas, ya que un chorrito de aceite, puede contaminar hasta mil litros de agua potable.

Además, señaló que es importante en el inodoro depositar únicamente los desechos como pipí y heces fecales, y papel que sea biodegradable, pero no otro tipo de productos de higiene usados.

Explicó que cuando llegan las aguas de toda la ciudad a las plantas de tratamiento, llega a unas rejillas donde se queda la basura, y por medio de un sistema rotativo, se van a ir sacando, para que se vayan a un contenedor para que se depositen en el Relleno Sanitario. Lamentablemente, en Ciudad Juárez se retiran de tres a cinco toneladas de basura diariamente en las plantas de tratamiento. Luego pasa a unas rejillas finas, donde se detectan tapitas, juguetes pequeños, entre otras cosas de menor tamaño.

Posteriormente, se quitan las grasas y arenas; y en el reactor biológico, que es el corazón de las plantas de tratamiento, unas bacterias se comen los desechos del agua que llega. Estas bacterias se comen los desechos fecales, y es donde se puede ver si hay una calidad de agua buena, porque si se echan muchos contaminantes, se mueren las bacterias y por eso es muy importante cuidar muchísimo el agua, para que esas bacterias puedan seguir vivas y hacer el proceso.

“Nosotros inyectamos oxígeno, porque al estar muy contaminada, bajan sus niveles de oxígenos, y de esa manera se cuidan las bacterias para que hagan su función”, destacó. Luego, por gravedad se van a ir los sedimentos al fondo, y arriba el agua clara, que para por cloración y luego, por una vertiente se van a recuperar, para su reutilización.

Por último, el agua va al canal de salida, donde las aguas negras, se vuelven aguas tratadas para un reúso. Ahí se le toma muestra de agua tratada para verificar su calidad.

La línea de agua morada, se utiliza para regar parques y jardines, el campo de golf, el Chamizal, Parque Central, y algunas banquetas. El segundo uso, es para reactivar humedales y acuíferos; también se le da uso urbano, se usa para apagar incendios, para lavar autos, riego de calles. Así mismo, se utiliza para riego agrícola específicamente para cultivos de algodón. En el uso industrial, como termoeléctricas, y en Juárez, algunas maquiladoras, tienen sus propias plantas de tratamiento y lo usan para dar servicio a los baños. Finalmente, se usa en la construcción, para aplanado de tierras, y para hacer la mezcla de cemento.

En las intervenciones de los niños, Clarissa, recomendó lavar el carro con cubeta y no usar manguera, y bañarse colectando el agua fría, y no derramar esperando a que se caliente.

Merari, preguntó cómo podemos cuidar el agua desde casa; y la respuesta de la especialista fue usar menos químicos en la limpieza, no tirar aceites al drenaje, sino recolectarlos en alguna botella y llevar a centros de acopio para depositar grasa, disponer residuos peligrosos generados en el hogar de forma responsable, promover la limpieza en calles de las colonias, para que la basura no llegue al drenaje y hacer compostas.

En su intervención, Roy, compartió que su mamá dispone del papel en el inodoro, lo que fue aplaudido por Marina, quien mencionó que es bueno usar así el papel higiénico que es biodegradable, pero solo el papel, no servilletas, ni toallas de cocina. Para comprobar que sea biodegradable, compartió el experimento de agarrar un cuadrito de papel y ponerlo en un vaso de agua, si se deshace con el movimiento, es biodegradable. De esa manera, tiene más limpia su casa al no almacenar papel con heces fecales, y no se generan bolsas de plástico que se amontonan en el relleno sanitario.

Gael, cuestionó por qué el agua es uno de los principales disolventes del mundo, y aprendió que la mayoría de los componentes del planeta es el carbono, pero va a depender de lo que se quiera disolver. El agua tiene características que la hacen afín a muchas sustancias, por eso puede interactuar con los componentes y disolverlos a nivel molecular y actuar como un disolvente universal.

Andrea, por qué el agua del mar es salada, y le explicaron que está cargada de químicos que los necesitan los animales que viven en el mar, si el mar no tuviera todos esos químicos naturales que la hacen salada, no habría tanta vida. Además, resaltó que el agua del mar sí se puede tratar, se le hace una desalinización, como en Baja California, y se desaliniza el agua para poderla potabilizar y usar en los hogares.