Celebran Día Mundial del Síndrome de Down

Decenas de familias, celebraron esta tarde el Día Mundial del Síndrome de Down, pero a diferencia de otros años, esta vez se hizo a bordo de vehículos donde familiares, amigos y personas a favor de la inclusión, expusieron la importancia de comprender que una persona con síndrome de Down, es tan valiosa como alguien que no tiene dicha condición.

Dicha actividad fue organizada por el Instituto Down de Chihuahua y desde los automóviles, los participantes que se reunieron en el estacionamiento del Instituto, mostraron cartelones con leyendas alusivas al valor de quienes padecen la enfermedad.

Además, las personas que acudieron, usaron calcetines disparejos (de distinto color) para poner en valor el concepto de la diferencia y reivindicar que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades y obligaciones".

La Asamblea General de las Naciones Unidas, decretó que a partir del 2012, cada 21 de marzo se celebraría como el Día Mundial de Síndrome de Down.

El número es significativo de la triplicación del vigésimo primer cromosoma (mes 3, día 21)

La idea original fue propuesta por Stylianos E. Antonarakis, médico genetista en Suiza y adoptado por ART21, su grupo de pacientes.

Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.