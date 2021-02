Cerrar fronteras no es la solución: AMLO

En su conferencia matutina de este jueves, Andrés Manuel López Obrador señaló que la propuesta del gobernador de Texas, Greg Abbott, de prohibir la venta de gas a México no fue aprobada. “No significa que se haya cancelado, está ahí la propuesta de no permitir que salga gas de Texas, esto no sólo afecta a México, también a otros estados de la Unión Americana, por eso no se aprobó y hay posturas distintas en Estados Unidos”, advirtió.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local Solo hay gas suficiente para transporte público de hoy, en Juárez

“Estamos haciendo trabajo diplomático para que esto no se lleve a cabo. Hay que estar pendientes, entendemos la situación de Texas, tienen una afectación muy grande de falta de energía, vamos a estar atentos, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores está ocupándose de este asunto y se va a estar informando”, dijo.

Asimismo, reiteró lo dicho ayer de que no es una represalia, “es una circunstancia difícil para ellos, piensan que cerrando se protege Texas para usar sólo ellos el gas. Es una decisión que toman allá, incluso, como el gobernador de Texas es de un partido y la presidencia de otro, son posturas también distintas que tenemos que respetar porque es la soberanía de ese país”.

López Obrador consideró que cerrar las fronteras sea la solución al problema, “querer nada más resolver el problema de uno, como el caso de las vacunas, ‘que nos quedamos con ellas’. ¿Y los demás? ¿Entonces para qué vamos a las iglesias si no pensamos en el prójimo, en un mundo sin fronteras, un mundo con fraternidad universal, ‘yo me vacuno y lo demás no me importa, primero yo, siempre yo’?”, cuestionó.