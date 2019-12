Cerrará el año con homicidios dolosos a la baja en la capital

Con una cifra estimada de 350 homicidios dolosos cerrará el 2019 en la ciudad de Chihuahua, lo que demuestra una reducción de casos en comparación con años anteriores, según indicó Gilberto Loya, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El comisario indicó que la capital se encuentra por debajo de las ciudades grandes del estado y por debajo de la media nacional en tasa de homicidios y en otros delitos, como lo es el robo de vehículos.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“Vamos a cerrar con la segunda mejor cifra de los últimos años, hemos logrado no caer en esa ola de violencia a nivel nacional, también estamos muy lejos de los homicidios que se dieron en 2010 y 2011. El reto para 2020 es que no haya homicidios, estaremos haciendo lo que esté en nosotros para que no suceda ningún homicidio”, explicó y agregó que en lo que va del mes de diciembre se contabilizaron 12 homicidios dolosos.

En cuando al robo a casa habitación, robo a negocio, las cifras se disminuyeron en comparación con últimos seis meses. Mientras que la percepción de la inseguridad, según las encuestas que elabora el INEGI, es cada vez menos por parte de los chihuahuenses, siendo un indicador de los esfuerzos que la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha realizado.

Foto: Gerardo Aguirre

Asimismo, invitó a la ciudadanía a no realizar disparos al aire durante las fiestas de Nochebuena y Año Nuevo, pues esto constituye un delito y los responsables serían canalizados al Ministerio Público. Por lo anterior, para la noche del 24 de diciembre estarán en funciones 350 elementos, mientras que para el 31 serán 500.

Te recomendamos: