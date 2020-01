Cerró el año con 2,600 homicidios

Al finalizar el año 2019, el estado de Chihuahua registró alrededor de dos mil 600 homicidios que ha sido la cifra más elevada de la administración que encabeza el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, desde que tomó el cargo a finales del año 2016, según las estadísticas elaboradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En promedio en el estado se contabilizaron entre 180 a 220 asesinatos de forma mensual, donde incluso hubo días en los que se contabilizaron hasta 12 homicidios principalmente en algunos puntos como Chihuahua, Juárez y en algunas comunidades de la Sierra Tarahumara como Madera, Bocoyna, entre otros puntos.

Aunque en la administración del exgobernador, César Duarte Jáquez, en los primeros tres años se contabilizaron casi 9 mil homicidios en el estado, el gobernador Javier Corral Jurado ronda los 7 mil 132 homicidios, con una marcada tendencia a la alza, según se puede determinar en las cifras anuales que ha recabado la Fiscalía General del Estado.

En el año 2010, que fue el año de la transición del Gobierno del Estado, se contabilizaron 5 mil 391 homicidios, y para finalizar el sexenio de César Duarte, las cifras se redujeron a mil 273 homicidios en seis años, es decir la estadística se redujo en un 23% con el paso de los años según el historial de homicidios en Chihuahua.

Por otra parte, actualmente de 2016 al cierre de 2019 se contemplaron 7 mil 132 homicidios, que pasó de mil 547 homicidios a los 2 mil 600 que se tuvieron al finalizar el año 2019, es decir que la tendencia sigue en incremento con un 16% de diferencia conforme han transcurrido los años.

El mes de mayo de 2019 es considerado el mes más violento, con más de 237 homicidios dolosos, que podría ser sustituido por el mes de diciembre según las cifras que puedan llegar a concentrar al cierre del mes de diciembre, que ya suma más de 200 asesinatos al día 12 de diciembre.

El año pasado se iniciaron por lo menos 2 mil 325 carpetas de investigación por el delito de homicidio, es decir poco más de 200 carpetas no se iniciaron para su investigación o los afectados, como familiares o conocidos no iniciaron una denuncia formal del homicidio de una persona por lo cual no se dio seguimiento.

Dentro del año pasado se registraron una serie de acontecimientos de violencia, donde diversos enfrentamientos armados han dejado varias decenas de personas sin vida, desmembrados en carreteras, quema de viviendas, privaciones de la libertad y secuestros y decenas de casos más que marcaron la historia del estado.

Entre algunos de los casos más relevantes fue la masacre de la familia LeBarón, que aunque fue en el estado de Sonora, los afectados viajaban al estado de Chihuahua y hasta el momento las autoridades federales han detenido a siete personas originaras del estado, como presuntos responsables de los hechos.

Durante el 2019 mataron, arrestaron y privaron de la libertad a decenas de policías, por lo menos seis elementos municipales de Bocoyna fueron asesinados, en San Francisco de Conchos fueron privados de la libertad cuatro elementos municipales y en Madera detuvieron a 15 agentes municipales por proteger a criminales.

En Parral detuvieron a dos agentes municipales, por presuntamente colaborar con un grupo criminal, en Matamoros también apresaron a otro agente por “halconear” al Cártel de Sinaloa y en los últimos días del año, aprehendieron al director de la Policía de Janos, por presunta colaboración con el grupo criminal de “La Línea”.

De igual forma, varios activistas fueron asesinados o privados de la libertad por grupos criminales, luego de que presuntamente colaboraran con otro grupo criminal, o terminaran los lazos que habían acordado con diferentes predios y compromisos por lo cual huyeron de sus comunidades en la Sierra.

En las condiciones de seguridad que se vivieron en el estado, principalmente en comunidades serranas, fue la desaparición y muerte de un turista norteamericano quien fue asesinado al ser confundido como elemento de la DEA, ya que se encontraba “de turista” por la Sierra y fue asesinado presuntamente por un sujeto a quien apodan “el Chueco”.

De igual forma, tres zacatecanos desaparecieron en Urique, luego de que viajaran a vender diferentes colchas y cobijas en la comunidad, hasta el momento nadie ha sabido de ellos y la búsqueda sigue activa, se presume que el mismo personaje pudo haber actuado en contra de los visitantes.

Durante el año pasado, la Fiscalía General del Estado logró asegurar más de 380 fosas clandestinas en el estado, que representa más de 200 cuerpos y/o restos que fueron asegurados para su identificación.

En Chihuahua hay 2 mil 425 registros con el estatus de persona desaparecida, en el periodo de 1970 a la fecha, de acuerdo a los expedientes de la Fiscalía General del Estado, y conforme pasan los meses más personas son localizadas con o sin vida, o son identificadas en este tipo de hoyos que localizan en los diferentes rastreos que realizan los elementos de seguridad.

Homicidios por año:

2016: 274 (octubre a diciembre)

2017: 2,012

2018: 2,244

2019: 2,602

Total: 7,132

