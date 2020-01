Chihuahua 4° en la recepción de remesas

Al cierre del año, el Banco de México colocó a Chihuahua en el cuarto lugar nacional en niveles de recepción de remesas el año pasado, sólo superado por Tabasco, Chiapas y Ciudad de México, sin embargo, en noviembre el ingreso de los montos se desplomó considerablemente debido a lo que los especialistas atribuyen desaceleración en el sector industrial en Estados Unidos y la incertidumbre económica en dicho el país.

Se trata de su primera caída en más de tres años y de un 2.25% en el comparativo de noviembre de 2018, asimismo, aunque se esperaba un alza sostenida al cierre del año, las cifras se comportaron de las siguientes maneras: septiembre, 3 mil 071 millones 891 mil dólares; octubre, 3 mil 125 millones 545 mil dólares; y noviembre se redujo a 2 mil 898 millones 019 dólares, en el país.

La estadística indica que Ciudad Juárez lidera en la recepción de remesas, seguido por Chihuahua, luego Delicias y Cuauhtémoc, en mayor medida los paisanos chihuahuenses eligen los estados de California, Colorado, Texas y Oklahoma como los destinos predilectos para laborar.

En promedio un chihuahuense puede enviar hasta mil dólares al mes a su familia, un estimado de 19 mil pesos, y un mínimo de 300 unos 5 mil 700 pesos al mes.

México es uno de los siete países más beneficiados por el flujo de remesas, al igual que India, China, Filipinas, Polonia, Pakistán y Marruecos; nuestro país es el cuarto país que recibe más remesas, con 5.1% del total mundial.

El impacto benéfico generado por las remesas en países en desarrollo es un tema polémico, pues se relaciona con la necesidad social de la salida de más emigrantes en busca de mejores oportunidades.

La estabilidad de los flujos de remesas en crisis financieras y depresiones económicas la transforma en una buena fuente de ingresos de moneda extranjera para países en desarrollo.

Ya que las remesas enviadas por emigrantes no paran al pasar de los años y no sólo corresponden a nuevos emigrantes, las remesas pueden persistir a través del tiempo. Esto en particular sucede con los migrantes circulantes quienes viajan constantemente entre su país originario y migratorio.