¡Chihuahua en alerta! a un paso de llegar al rojo

La entidad reporta 73 nuevos casos de infección por el virus SARS CoV2, así como 24 víctimas mortales en Juárez, Chihuahua, Delicias, Camargo, Ocampo y el municipio serrano de Guadalupe y Calvo. Chihuahua acumula 62 mil 169 contagios y 6 mil 142 defunciones a causa de la Covid-19.

Las autoridades de salud insistieron en no abandonar las medidas preventivas, mucho menos a confiarse al recibir la segunda dosis de la vacuna debido a que la inmunidad se estaría presentando tres semanas después del esquema completo, pero aun así existe un 20 por ciento de riesgo de enfermar y morir.

La semana epidemiológica 14, que comprende del 4 al 10 de abril cerró con 14 mil 422 casos, justo en la escalada, tal y como se vivió en el 2020, “Esta elevación es un dato de alerta franco y directos al rojo si dejamos las cosas como están”, señaló el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud





Destacó que e las ultimas dos semanas las defunciones van a la alza, la semana pasada se registraron 72 decesos, esta semana 14 cierra con 92, superando al 2020 cuyo record llegó a 82 defunciones registradas en un día durante la semana epidemiológica 42.

“La vida está por encima de la economía, países que le han apostado a la economía han perdido la salud, la vida y la economía”.

El médico además dijo que la cantidad de pacientes hospitalizados también preocupa ya se en 27 nosocomios se reportan 290, de los cuales 71 en situación critica conectados a un ventilador. La cifra es mayor ya que faltó el reporte de 3 nosocomios más.

En cuanto a los casos activos se informó que la capital sigue a la cabeza, por más de 4 semanas, en el periodo de 10 al 17 de abril se reportan 641 casos, en segundo lugar y en ascenso Ciudad Juárez con 267 y en tercer sitio Hidalgo del Parral con 127.

CIUDAD JUÁREZ

La fronteriza Ciudad Juárez registra un incremento en el caso de número activos, esta semana reporta 58 casos más en comparación a la anterior.

Los residentes de esta ciudad habían logrado disminuir el número de casos activos, hasta llevarlos a un mínimo, y posicionarse hasta el tercer sitio en la tabla de incidencia.

Desde la semana pasada, Juárez reporta un aumento en el número de casos activos, lo que la sitúa en el segundo sitio con 267 casos.

La doctora Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva hizo énfasis en que no se deben de dejar de lado las medidas preventivas.

“La vacuna no es magia, que la comunidad no se confíe, no es momento de relajarse y hacer fiestas porque estamos vacunados”, dijo Arturo Valenzuela.

El director médico de la zona norte ejemplifico que en Juárez se aplicó la vacuna de AstraZeneca tiene una efectividad de 76 a 78 por ciento, la efectividad es a 3 semanas después de haberse vacunado, eso no limita el riesgo de enfermarse de gravedad y morir.

HIDALGO DEL PARRAL

La tercera oleada impacta a todo el estado, al grado que los hospitales privados ya empiezan a resentir la demanda.

El doctor Arturo Valenzuela Zorrilla informó que se podía delimitar muy bien la diferencia entre la Región Juárez y la Región Chihuahua, sin embargo la tercera oleada de contagios se registra por igual.

El médico destacó que el Consejo Estatal de Salud deberá reunirse a la brevedad, “Nos obliga a tomar medidas distintas y decisiones que limiten esta nueva explosión de casos”.

