Chihuahua llega a los 2642 contagiados

Se presentan 91 casos de Covid-19 a nivel estatal según datos del último reporte, donde Chihuahua llega a los 2642 contagios acumulados y 437 defunciones. Por otro lado, la capital del estado tuvo un aumento de 9 confirmados de Covid-19 al pasar de 640 a 649; por otro lado, fueron cuatro las que perdieron la vida en esta ciudad.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Son nueve los casos que incrementó la capital del estado en cuanto a contagios de coronavirus, las defunciones acumulan ya 54, los datos fueron presentados por autoridades de salud estatal, donde además se notó el un incremento importante en la cantidad de casos, ya que de 2551 se llegó a los 2642, que son 91 confirmados en una sola jornada.

Cabe hacer la aclaración de que fueron las mismas autoridades de salud quienes hoy reportaron sólo 14 casos positivos a PCR, no obstante, los demás fueron mostrados como “casos extemporáneos”, donde se explica que no se habían reportado por no tener la seguridad – hasta ahora – de que se trataban de positivos para Coronavirus.

Por otro lado, Juárez tiene ya 1672 casos, siendo el municipio que tiene mayor incidencia de contagios dentro de los 37 que ya cuentan con al menos un confirmado; el segundo escaño lo ocupa la ciudad de Chihuahua, seguido de Parral que se mantiene en 82, Delicias con 51, Meoqui con 38, Cuauhtémoc con 28, NCG con 21, Ojinaga con 18 y Guachochi con 13.

Le sigue Bachíniva que tiene 6 casos, Ascensión, Camargo y Urique tienen 5 cada uno; los que tienen 4 son Ahumada, Jiménez y Madera; con tres contagios acumulados están Allende, Buenaventura, Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Namiquipa.

Finalmente, aquellas localidades que tienen 2 son Aldama, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Rosales y Saucillo; los que sólo han presentado un caso Coronado, Galeana, Guazapares, Guerrero, Julimes, López, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Temósachic y Valle de Zaragoza.









Te puede interesar:

Gossip Fallece el muralista chihuahuense Antonio González Orozco





Local Regidor pide oportunidades para productores locales de vino

Noroeste Identifican a víctima de homicidio