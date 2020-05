Chihuahua, punta de lanza por plan emergente de 3 mil 350 millones, Corral

El gobernador Javier Corral Jurado declaró sentirse bien y que mañana sábado se realizará la prueba PCR para diagnosticar si es portador o no del virus SARS CoV2, donde además resaltó que Chihuahua se ha colocado como punta de lanza por la magnitud de su plan emergente de apoyo que asciende a 3 mil 350.7 millones de pesos.

Desde el estudio de su residencia, trasmitió los avances del Plan de Salud, Empleo e Ingreso Familiar, ya que desde ayer se encuentra en aislamiento voluntario tras reunirse con el alcalde de Juárez Armando Cabada, quien dio positivo al virus.



Dijo que ese contacto le ha hecho tomar las precauciones necesarias, entre ellas se ha destinado un área de su hogar para su aislamiento y el uso de cubrebocas dentro de la vivienda. Se comprometió a dar información sobre los resultado, “No he tenido ningún síntoma, he continuado con mis labores al frente del gobierno de Chihuahua no solo en este tema, sino he continuado con mi agenda de trabajo normal, reuniones de seguridad y una reunión con el director general del Seguro Social”.

El gobernador adelantó que se firmará un convenio legal con el Instituto Mexicano del Seguro Social para tratar a pacientes graves de Covid-19. En el programa Chihuahua Adelante señaló que Chihuahua es la entidad que más recursos a destinado a atender la contingencia sanitaria, pues el presupuesto asciende a 3 mil 350.7 millones de pesos.

