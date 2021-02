Chihuahua tiene el potencial de generar 3 mil megavatios de energía limpia

José López Uranga, director de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del gobierno del estado, apuntó que el país debe promover una matriz energética más diversificada y que se apoye hacia el desarrollo de energías renovables y eventualmente poder tener gas natural propio.

“Son soluciones a muy largo plazo y muy caras, no es fácil, pero nos está abriendo los ojos de algo que no se ha programado y no se ha hecho, y que necesitamos prepararnos para hacerlo, tenemos con qué hacerlo”, explicó el funcionario en relación con que el estado tiene un enorme potencial para apostar a nuevos proyectos energéticos.

Explotación de gas en la entidad

Uno de los proyectos en donde pueden iniciar trabajos en el estado es el de la explotación de gas a través de “fracking”, que es un concepto que el mismo director señala que tiene muchos “fantasmas” o “brujas”.

“En el norte tenemos reservas muy importantes de gas y petróleo, que se pueden explotar a través del fracking, dichas reservas ya están probadas en Coahuila y en Tamaulipas; el estado de Chihuahua tiene tres capas de gas y hay que fracturar hidráulicamente, este es un concepto que tiene muchos fantasmas y me voy a arriesgar a mencionarlo, pero México debe de generar su propio gas”.

López Uranga recordó que el país lleva un proceso de explotación de reservas de gas en el Golfo de México, pero manifestó que debe haber más proyectos para cubrir el uso que se requiere, además de pensar en el desarrollo y crecimiento para sopesar la demanda que está en aumento.

“La cantidad de gas es bastante, por lo que debemos empezar a considerar el llevar a cabo un estudio en relación con el tema, pero sólo debemos de tenerlo como una opción, pues hay ideas ambientalistas muy fuertes sobre este tema, desde la creencia de que contamina el agua, además de otros perjuicios al medio”.

No obstante, puntualizó que desde su percepción, cuando se hace bien y con las medidas, normas y reglas adecuadas, así como las condiciones de seguridad correctas, no hay riesgo para realizar uno de estos trabajos.

“Yo no digo que el gobierno lo deba de hacer o autorizar, sino digo que lo debe estudiar para que pueda tener más libertad energética el país; si logramos que se pueda generar el gas en las cuencas que tenemos, nos va a ayudar mucho”.

Energía renovable

No obstante, explicó que estos proyectos no se deben de priorizar por encima de los proyectos de energías renovables, no obstante sí se deben de realizar trabajos y estudios para tomarlo como una alternativa energética.

“Es muy importante también ampliar la matriz energética. La energía renovable es súper importante y muy necesaria, ya que tenemos un recurso excepcional en el norte de México”, apuntó.

El experto señaló que en la zona norte del país tenemos una importante capacidad de generación con respecto al recurso solar, pues tan sólo en Chihuahua se cuentan con 6.3 kilovatios por hora (KWh), cuando en países como España o Alemania hay 4.7 o 2.7 KWh, respectivamente, y en esas latitudes se aprovecha la energía desde hace años.

“Estos países tienen años desarrollando proyectos renovables y tienen una capacidad de instalar plantas de energía renovable tremenda; han desarrollado muchísimo, que es lo que nosotros debemos llegar a hacer”.

En el estado, hasta finales de 2019 se habían instalado un total de 11 plantas de energía fotovoltaica, con una capacidad de generación, en total, de 906 megavatios (MW), los cuales representaron una inversión de 1 mil 63 millones de dólares en el estado.

“Ahorita traemos casi mil MW, lo que es muchísima energía generada, pues en comparación con el apagón, generamos cerca de una sexta parte de la energía que se cayó a consecuencia de la escasez de gas”.

Adelantó que en un futuro comenzará la construcción de una planta fotovoltaica en Cuauhtémoc, considerándola como la única “viva” o el único proyecto funcionando, que continúa en el estado desde las modificaciones a la Ley de Energía.

“Un total de 12 granjas solares comenzaron los procesos de planeación y trámite en el estado, previos al 2020, con 2 mil MW de capacidad, lo que hubiera representado un total de 3 mil MW generados en la entidad, que se traduce en la mitad de la caída que tuvimos durante el apagón del 15 de febrero”.

En este mismo sentido, el funcionario señaló que la inversión de estos proyectos iba a salir de bolsillos mexicanos, pues de los 12 parques solares 10 iban a ser construidos por empresas mexicanas, y de éstos 10 sólo cinco iban a tener una inversión bipartita entre industrias locales y españolas.

“Además de los 12 proyectos de plantas solares, había el proyecto de un parque de energía eólica, los cuales tenían ya una inercia impresionante, y nos hubieran dado una capacidad de generación de energía de 3 mil 242 MW en el estado”.

Así mismo, estos proyectos traerían consigo una derrama de 2 mil 405 millones de dólares en inversión para la construcción, los cuales iban a ser invertidos en Juárez, Ahumada, Guerrero, Galeana y Delicias.

“Eso es tan sólo lo que en la Dirección teníamos en radar, puede haber mucho más; eso es algo que se tiene que seguir dando y no lo podemos frenar ¿por qué? Hay un compromiso que se firmó en París, para controlar los gases de emisión con efecto invernadero, que son los que generan las condiciones de cambios climáticos”.

México es uno de los países que firmó el pacto con Francia, en donde se habla de generar energías más limpias, por lo que es importante cuidar la emisión de gases invernadero, las cuales generalmente se producen al quemar energéticos derivados principalmente del petróleo.

“Si le empezamos a apostar al puro fracking, o el combustóleo, o el carbón, vamos a acabar destruyendo el planeta, por lo que es súper importante tener proyectos de energías verdes y renovables”.

En la información proporcionada por la Dirección de Energía de la SIDE señala que en la entidad los municipios de Ascensión, Galeana, Delicias, Camargo, Juárez, Ahumada y Jiménez se genera energía solar, con un acumulado de 941 megavatios (MW), con un total de 1 mil 63 millones de dólares en inversión.