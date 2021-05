Chihuahua tiene un gran potencial para volver a crecer: Graciela Ortiz

La candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua Graciela Ortiz, después de 28 días de haber iniciado la campaña electoral ha visitado 40 municipios del estado, donde se ha reunido con líderes empresariales, religiosos y productores del campo; escuchó a grupos de mujeres y jóvenes, transportistas, industriales, comerciantes, organizaciones de la sociedad civil así como con candidatos, estructuras y cuadros del Partido.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Graciela Ortiz declaró que el estado ha permanecido en el olvido con escasa obra social, carreteras, deportivas e infraestructura hospitalaria y educativa; por ello ha insistido en la necesidad de retomar estos proyectos y solucionar las necesidades más sentidas de la población.

Cultura Historia de horror en la Quinta Gameros: el velador y la escalera

En las reuniones que ha sostenido durante los recorridos, propuso la creación del Instituto Chihuahuense del Agua, el Fondo Metropolitano para Ciudad Juárez, la construcción de más hospitales y espacios deportivos; ha dejado claras sus propuestas relacionadas con la defensa del agua de las presas, así como mejoras a los sistemas educativo y de salud; además reforzar apoyos diversos para niños, adolescentes, adultos mayores y grupos vulnerables.

Los dirigentes de organizaciones sociales, civiles y religiosas, así como empresarios y constructores, le manifestaron su adhesión al proyecto gubernamental y se comprometieron difundirlo debido a que se trata de propuestas serias que en los recientes años han permanecido en el olvido.

“En todos los municipios donde he estado, la queja es la misma: no hay presencia de las autoridades del Gobierno. Hemos sido testigos de cómo es que los sectores productivos son ignorados. Nuestro estado tiene un potencial natural, industrial y turístico que no ha sido explotado y aprovechados para beneficio de todos”, dijo.