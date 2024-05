A 22 días de la jornada electoral, faltan cerca de 400 capacitadores de los mil 600 necesarios

A 22 días de la jornada electoral del próximo 2 de junio, el Instituto Estatal Electoral mantiene abierta la convocatoria para los capacitadores electorales locales, pues aún faltan cerca de 400 capacitadores de los 1,600 que necesitan para completar la totalidad del personal para cubrir la jornada electoral.

Así lo informó la consejera presidente del IEE, Yanko Durán, quien manifestó que si bien, no se tiene la totalidad de los capacitadores electorales locales, el proceso no estaría en riesgo, pues en dado caso de no completar, el trabajo se complementa con el personal contratado por el INE.

La consejera presidente explicó que la falta de los capacitadores se presenta sólo en algunos municipios como Chihuahua y Juárez, pues en la mayoría de las asambleas municipales, ya se encuentran completos.

“Hacen falta todavía en Juárez y Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, hacen falta cerca del 35 por ciento, sin embargo tenemos una convocatoria abierta permanentemente para este tema, porque estamos en la búsqueda de personas que nos apoyen para estos encargos, que son supervisor y capacitador electoral”, mencionó.

Yanko Durán, reiteró que en caso de que no se complete la totalidad del personal, se apoyarán con los Capacitadores Electorales Federal, por lo que la función no se quedaría desprotegida, descartando así un riesgo respecto al Proceso Electoral.

“Estamos confiados en que vamos completar nuestro número que debemos tener para poder llevar a cabo esta función, que son alrededor de mil 600 capacitadores y supervisores en todo el estado”, enfatizó.

La titular del IEE, pidió a la ciudadanía en general que participen y que difundan la convocatoria entre sus conocidos y familiares, ya que es fundamental que los ciudadanos se involucren y formen parte de los procesos electorales.

Agregó que están en tiempo para capacitar a todas las personas que van incorporando, pues es importante que quienes se suman, vayan conociendo a detalle las funciones que van a desempeñar el día de la elección.

Invitó a todos los ciudadanos interesados, para que se acerquen a cualquiera de las asambleas municipales, a la sede estatal del IEE o bien, que ingrese al sitio web del Instituto Estatal Electoral y que revise las bases y lo detalles.

“El perfil de las personas, es de cualquier ciudadano o ciudadana que dese participar en las actividades del IEE, no necesita tener una profesión, no necesita tener un grado escolar, simplemente tener mucha disposición porque la capacitación se la vamos a dar nosotros”, puntualizó Durán Prieto.

Cabe mencionar que esta sería la tercera convocatoria que emite el IEE para contratar Supervisores Electorales Locales y Capacitadores Asistentes Electorales Locales, para lo cual se ofrecen remuneraciones que van desde los 9mil 500 pesos hasta los 15mil 785 pesos.

Según el órgano electoral, la persona Supervisora Local Electoral, es la encargada de coordinar, apoyar y verificar, tanto en campo como en gabinete, las actividades de asistencia electoral realizada por las personas Capacitadoras Asistentes Electorales Locales a su cargo.

Para este puesto el Instituto Estatal Electoral ofrece 12mil pesos mas gastos de campo, en la ciudad de Chihuahua y 15mil 785 pesos mas gastos de campo para los supervisores en Ciudad Juárez.

Por su parte, la persona Capacitadora Asistente Electoral Local, es la encargada de ejecutar las actividades de asistencia electoral, y para lo cual se ofrece un pago de 9mil 500 pesos mas gastos de campo, en la ciudad de Chihuahua y 12mil pesos mas gastos de campo, para quienes apliquen en Ciudad Juárez.

Algunas de las competencias requeridas para dichas personas, según la propia convocatoria, son liderazgo, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo y solución de problema, planeación, persuasión y negociación y trabajo en campo.