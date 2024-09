A días de dejar la presidencia, AMLO y Adrián LeBarón tienen otra discusión en redes

Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, atendió un cuestionamiento de los medios sobre el caso de la matanza de la familia LeBarón en el 2019, respondiendo que había avances en la investigación, lo que causó la molestia inmediata del activista Adrián LeBarón, quien recalcó que presidente no resolvió el caso de la masacre de Bavispe, donde fueron privados de su vida una de sus hijas y nietos.

“En su última mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a mencionar a las mujeres asesinadas en Bavispe, fueron 3 mujeres y 6 niños. Una fue mi hija Rhonita y 4 de sus hijos, mis nietos. No es verdad que ya se haya resuelto. No es verdad que no necesitaba ayuda, tan es así que padecimos el sexenio más violento de la historia”, citó en su cuenta de X.

Por su parte, el presidente abordó este tema en su conferencia mañanera de este día, para destacar, lo que considero avances, si precisar que aún quedan órdenes de aprehensión pendientes en el caso que conmocionó al mundo en noviembre del 2019.

“Sí existe el terrorismo en México, y es provocado por los grupos criminales, sí hay evidencias de narcoterrorismo; si se le pide que lo acepte es para que enfrente el problema tal cual es, sin miedos, viéndolo a los ojos, sin darle paso a la dictadura del miedo, que es lo que hoy padecemos”, declaró el activista mormón, quien ha destacado por estar en las luchas sociales y la exigencia de justicia por su familia.

Adrían reclamó que López Obrador declarara que ya habían detenido a todos los presuntos responsables, reiterando que aún había órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y que la investigación aún seguía en curso.

“Cuando dice que ya detuvieron a todos los implicados, cuando aún hay órdenes de aprehensión y una investigación en curso, lo que evidencia es incapacidad, desinformación y en el peor de los casos, complicidad. No use falsos discursos de soberanía, el pueblo hoy está siendo sometido por el miedo y las actividades criminales, la libertad no está amenazada por gobiernos extranjeros, el enemigo lo tiene en casa, y quizá se confunda entre tantos abrazos.”, citó.