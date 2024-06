A dos años de los homicidios en Cerocahui, no hay justicia ni reparación del daño: "Pato" Ávila

Al cumplirse dos años del asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, así como del guía de turistas Pedro Palma y el joven deportista Paul Osvaldo Berrelleza Ragbago, el cofundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., el padre Javier El Pato Ávila, expresó su preocupación por la falta de justicia para las víctimas y la ausencia de reparación del daño para sus familiares.

Las cuatro víctimas, fueron asesinados por el entonces líder criminal de la región serrana de Urique, José Noriel Portillo Gil a quien apodaban El Chueco, mismo que el día 20 de junio de 2022, privó de la vida a los sacerdotes, y a los dos varones, además escondió sus cuerpos por diferentes localidades, sin un motivo aparente, más que el presunto consumo de drogas.

El sacerdote jesuita que se encuentra inmerso en las comunidades indígenas de Chihuahua, afirmó que, a pesar de las múltiples detenciones y la muerte de José Noriel, esto no representa una justicia plena ni garantiza la paz y la tranquilidad en la región.

"No quiere decir que ya finalmente la paz y la tranquilidad ha llegado a la Tarahumara, no para nada, porque seguimos y ustedes lo saben también, seguimos con desplazamientos, seguimos con presencia de grupos armados, seguimos con el crimen tan lamentable de la deforestación, robo madera, eso ha generado más conflictos, entonces pues todavía hay ese gran pendiente para las autoridades estatal y federal por supuesto" compartió.

Javier Ávila, crítica que a pesar de que se cumplieron dos años del homicidio de las cuatro personas, no se haya dado una reparación por ser víctimas de un homicidio, incluso la casa que le quemaron a la familia del deportista, sigue en las mismas condiciones, y refirió que es tapia y que nadie ha podido hacer algo para mejorarla.

Durante la conmemoración y las actividades del segundo aniversario, "El Pato" Ávila señaló que el evento impactó la conciencia nacional, ya que se hizo patente una realidad que en ocasiones incluso algunas autoridades gubernamentales han negado, afirmando que todo está bien, que no ha sucedido nada y que las cosas están mejorando. Sin embargo, destacó la importancia de respetar esos puntos de vista.

"La inseguridad sigue todavía es una tarea que no sea palomeado es un tema pendiente que queda para las autoridades, esa es la realidad todavía para nuestra región nuestro estado y así estamos todavía en Tarahumara luchando para que se haga justicia que ya no haya desplazamientos que se saque del ambiente de la Tarahumara que se saque a tanta gente que está haciendo mucho daño" compartió.

Javier Ávila mencionó que cuando ocurrió la muerte de El Chueco, incluso de parte de alguien de gobierno, dijo se desarticuló la banda, "es risible, lo que decían que se desarticuló la banda, o quisieron decir otra cosa o desconocen perfectamente, cuál es la situación o cuál era la situación, no se desarticuló nada al contrario empiezan los pleitos fuertes por las dirigencias".

"En eso andamos, no está el camino resuelto, hay algo que no se ha tocado y es necesario tocarlo, la reparación de daños, cuando hay un homicidio por crimen organizada por ley concede una reparación de daños a los que quedan, así es me han preguntado a la familia de Javier y Joaquín que de hecho las familias somos nosotros, porque nosotros como jesuitas en el momento en que entramos a la compañía de Jesús, dejamos la familia completamente, nuestra familia de Jesús pero no nos ha dicho de qué manera se ha pedido la reparación del daño, al igual que el de Pedro y el de Paul" comentó.

En el caso de la familia de Paúl, dijo que han tenido un pleito constantemente por la reparación de daños a la familia, porque no le han rehabilitado ni su casa y que durante el evento conmemorativo, tuvo la oportunidad de recordarles que sigue pendiente la vivienda de su familia, porque El Chueco se las quemó completa.

"Estoy pidiendo exigiendo solicitando que haya una reparación mínima que les hagan una casa nueva, son tapias nada más todo quemado no absolutamente nada. Esto es un daño que queda pendiente para la Justicia del Estado, lo hice, lo reclamé hace dos años, tuve esa reunión con la gente de gobierno que me encontré allá en Cerocahui y se lo recordé y me dijeron las promesas formal de que inmediatamente, se iba a comenzar por atender ese asunto" afirmó el padre.

En el caso del hermano de Paul, quien sobrevivió a El Chueco el día de los hechos, dijo que el joven se encuentra bien y también con requerimientos pendientes que no se han cumplido y que están al pendiente para que se le estén dando las condiciones necesarias para para vivir en paz.

En el caso de la reparación que pueden brindar por la muerte de los sacerdotes, Javier El Pato Ávila, dijo que la mejor reparación que pueden dar a ellos, es que haya signos claros y patentes de que hay una lucha constante en contra del del delito y se está construyendo la paz, que hay un trabajo por la justicia la mejor menores de reparar una muerte de uno de sus hermanos.

"No pedimos reparaciones materiales, pedimos que haya un trabajo decidido pero con signos muy claros por la paz por la reconciliación por la justicia. En eso estamos y vamos a seguir como cuchillito de palo y picando piedra cada aniversario cada mes cada mes y diario", finalizó.