A mano armada, sujetos roban vivienda en la Montecarlo y se llevan 300 mil pesos en efectivo

Pese a que un grupo de cuatro personas, ingresó un domicilio en la colonia Montecarlo, amenazó al propietario con arma de fuego, lo ataron y golpearon para robarse más de 300 mil pesos en efectivo y joyas, horas después las autoridades de seguridad lograron ubicar a los presuntos responsables a quienes enviaron ante un juez de control y recuperaron solo 4 mil pesos de todo el botín que se habían robado ese día por la mañana.

Según el afectado identificado como Marco, los hechos ocurrieron en un lapso de dos horas, y en todo momento la municipal como la víctima, los tuvieron geolocalizados porque tomaron sus celulares y finalmente los localizaron en un hotel, pero al momento de hacer el aseguramiento de la evidencia los agentes refirieron que sólo había alrededor de 4 mil pesos en el aseguramiento y que no había más dinero.

Explicó que fue por la mañana del pasado viernes entre las 5 horas, cuando cuatro sujetos identificados como Eduardo Octavio G. R., de 37 años, Sergio Alan G. P., de 28 años, Miguel Armando N. G, y Eleibani C. C., de 22 años, ingresaron al domicilio exigiendo el dinero con el que contaba el sujeto y al negarse a entregarles el dinero, los sujetos sacaron armas de fuego, lo golpearon y lo ataron, para presionarlo con entregar el mismo.

Te puede interesar: Cuenta Policía Municipal con robot Pantera para atención a hechos de alto riesgo

Lo anterior se encuentra asentado en la causa penal 3783/2024, donde se advierte que al momento de que ocurrieron los hechos, los presuntos responsables escaparon del lugar, pero el afectado ingresó a sus cuentas a través de una computadora y comenzó con la localización de sus dispositivos, lo que derivó de la persecución por la Avenida Tecnológico, hasta que lograron localizarlos en un hotel.

De acuerdo a lo explicado por el afectado, considera que un extrabajador de él les brindó información a las personas, ya que asegura que tienen vínculos familiares, y conocen la forma de ingresar a su domicilio, además del dinero que guardaba para la compra de vehículos que es uno de los negocios donde actualmente invierte el dinero.

“Ellos fueron tras el dinero, tenía 10 mil dólares y 100 mil pesos, además otros 18 mil pesos que tenía para la compra de materiales para la casa, todo se lo llevaron y además me pidieron las joyas y mis celulares, se los tuve que entregar para que no me hicieran daño, pues me tenían atado y con pistola en mano, pero a pesar de todo lo anterior, los jueces dejaron libre a dos de ellos y dos más en prisión, con una verdadera justicia a medias” aseguró.

Comentó que uno de los responsables que quedó en libertad, deberá de pagar 100 mil pesos al afectado en un periodo de un mes, sin embargo, consideró que además de que no cumple con el total de la afectación que sustrajeron de su domicilio, el involucrado no cuenta con la cantidad de dinero para llevar una reparación del daño.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Marco, dijo que al momento en que se llevó a cabo la captura, los agentes que acudieron al momento al lugar, aseguraron todo los necesario para llevar a cabo la capeta de investigación, así como el dinero que habían sustraído, pero que al momento de preguntar en Fiscalía le informaron que de los 100 mil pesos, solo recuperaron mil 800 dólares y mil pesos, que no había más dinero, pero conforme pasaron los días, los mismo agentes variaron la cifra diciendo que eran más de 40 mil y nunca le informaron una cifra exacta sobre lo recuperado a los detenidos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por ese motivo consideró que existe una posible alteración del monto recuperado y por lo cual habría de interponer una nueva denuncia para que se investigue sobre el monto verdadero que se aseguró a los responsables de estos hechos.

Chihuahua Anuncia DSPM redoble de esfuerzos para reducir delitos al cierre de septiembre

“Los delincuentes no tuvieron manera de perder el dinero, gastarlo, todo se dio en un par de horas, siempre fueron perseguidos por las corporaciones y la ultima ubicación fue el hotel, ahí los encontraron a los cuatro, no paso uno o dos días para que dijeran que se gastaron el dinero, es por ello que considero que algo paso y que alguien podría estar ocultando mi dinero” comentó el afectado.

Pese a los delitos de los que fue victima, como el secuestro exprés, como el robo a mano armada con violencia, son uno de los delitos con un grado elevado de punibilidad, aseguró que la autoridad judicial, ha sido muy laxa en el caso al conceder la libertad a dos de ellos y dejar solo a dos en prisión sin garantizar una reparación del daño por todo lo ocurrido.