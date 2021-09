A pesar de ser seguro, Parque El Colibrí fue cerrado

El Parque Infantil El Colibrí cuenta con un dictamen de seguridad estructural donde se establece que los juegos mecánicos cumplen con las condiciones de seguridad necesarias y las condiciones normales de operación, incluso se revisaron las instalaciones eléctricas.

A pesar de ello, el pasado viernes las nueva administración del DIF Estatal decidió suspender actividades bajo el argumento de que encontraron irregularidades en el cableado y en las estructuras.

A los comerciantes que ya cuentan con un contrato para la venta de sus productos, que incluso sometieron a concurso, no les han aceptado el pago del espacio, ya que les dijeron que hasta que no se defina que pasara podrán ver con ello si continúan o no.

El dictamen número DSE-DT-00028-0921 fue entregado el 3 de septiembre de 2021, es decir el mismo día en que el parque fue inaugurado por el entonces gobernador Javier Corral Jurado. En este se establece que el parque solo presenta algunos detalles de estética pero no estructurales que pongan en riesgo a alguien.

Decisión que se toma luego de que se suscitó un accidente en las instalaciones del parque, donde uno de los operadores cerró la puerta del juego mecánico sin fijarse que la mano de una pequeña de 7 años estaba justo en la puerta, por lo que alcanzó a agarrarle un dedo.

El incidente activo el seguro de gastos con el que cuenta el parque, cuya póliza está vigente y se dio cobertura a la atención médica que la pequeña recibió.

Hay que mencionar que el accidente se registró durante la administración de Javier Corral, por lo que el personal de la Dirección de Esparcimiento se hizo cargo de la atención de la familia afectada.

El dictamen estuvo a cargo de un Perito Certificado en Seguridad Estructural por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la empresa Conapes Seguridad Estructural de la Ciudad de México, donde se concluye que los juegos mecánicos que se incluyen en el dictamen cumplen con las condiciones y características de seguridad.

La certificación se logró tras la revisión e inspección técnica donde se determinó que las condiciones son las adecuadas, se cumple con las condiciones de servicio y resistencia dentro de las buenas practicas de operación.

Se revisaron las sillas umbys, volantinas, chocones, remolino, gira gira, piratines, tornado, rueda de la fortuna, pulpi, tazas locas, caballitos, brincolines, globos zamba, giroscopio, coco rider, voladores, resbaliadilla, la pista y Neri Uno, mejor conocido como El Cohete.

El dictamen establece que se realizó una inspección en el sitio donde además de revisar los juegos, se revisaron las áreas colindantes como son pasillos, barandales, áreas de acceso, áreas de operación, características que forman el juego, instalaciones eléctricas y mecánicas.

En la revisión no se encontraron evidencias de daño, ni de riesgo. Se recomendó dar mantenimiento preventivo en diferentes juegos donde se observó indicios de corrosión, daño superficial y humedad, esto son daños estéticos en su mayoría.

Además se recomendó contar con una bitácora de mantenimiento preventivos de todos los puntos de seguridad, eléctrico y de funcionamiento en un lapso no mayor a 2 meses para evitar accidentes.

Uno de los juegos más nuevos es la rueda de la fortuna, donde se establece que las soldaduras están correctamente ejecutadas y se recomienda que se manera aleatoria se desarrollen pruebas no destructivas, una vez al año, a través de líquidos penetrantes y ultrasonidos. Se observa ligero oxido en las conexiones de barandales y de placas base, por lo que en un laso de 3 meses deberá hacerse una limpieza de pintura a través de carda y cepillos de alambre para aplicar de nuevo primario anticorrosivo y pintura de acabado final. Se determina que el juego está en condiciones óptimas de uso.

En el juego de caballitos se informó que se atendió el cambio de coples en el motor y se corrigió la instalación eléctrica, ello tras el dictamen previo que se realizó en el mes de julio de 2021. En los globos zamba se rellenó con cementos las varillas sueltas.

No podía faltar la famosa Resbaladilla donde se determinó que no presenta ningún problema.

En la pista de hielo sintético se recomendó repintar la estructura debido a que se desprende con la mano, pero no presenta daño estructural.

En el mismo dictamen se especifica que se atendieron las observaciones e incluso se colocó el perno que faltaba en un carro chocon, la tapicería de uno y la colocación de cinturones de seguridad.

A pesar del dictamen el parque se encuentra temporalmente suspendido y se espera que la revisión que hará el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil sea rápida y pueda ser reabierto.