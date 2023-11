A sus 52 años, guatemalteco busca llegar a EU para pagar los estudios de sus hijas

Carlos tiene 52 años de edad, hoy cumple 25 días de trayecto desde su natal Guatemala a Chihuahua. En su país ya no le dan trabajo debido a que lo consideran “viejo” y necesita sacar adelante a su esposa y a sus dos hijas de 12 y 7 años de edad.

Carlos es una de las personas migrantes que está en espera de proseguir su camino hacia Ciudad Juárez. La situación económica en su país lo obligó a buscar una manera de sobrevivir, sin embargo el camino ha sido muy difícil.

Recargado sobre el barandal de una tienda de conveniencia, pensativo y tomando fuerza para no rendirse en su intento afirmó que cruzar la frontera fue un sufrimiento, “Dios nos va abriendo caminos, en el recorrido que hemos hecho en su país nos hemos topado con personas muy amables y con otras que nos ven como delincuentes o cosa extraña”.

Las personas migrantes no solo tienen que enfrentarse a los peligros y violencias que hay en el trayecto, sino que han aprendido a huir del personal de migración, a decir de Carlos en algunos pueblos los han corrido y han tenido que atravesar lugares montañosos para evitarlos.

El tren es solo uno de los medios que usan para atravesar México, ya que no en todos los puntos pueden acceder a él; hay momentos que pueden subir a una combi que los traslada de pueblo en pueblo, el costo varía de acuerdo a la distancia, va desde 50 pesos hasta 200 pesos. Otras veces se ven en la necesidad de caminar largas distancias.

En la Central de Autobuses, el costo de un pasaje a Ciudad Juárez es de 850 pesos, sin embargo a las personas en situación de movilidad se los venden entre mil 500 y 2 mil pesos.

Hoy, es un día lluvioso en Chihuahua capital, para ellos este clima complica aún más su trayecto. “En Monterrey y Torreón hacía más frío, pero aquí la lluvia nos ha pegado duro”.

Desde hace 3 días permanecen en la capital, vienen de Torreón, Coahuila pero tuvieron que bajar del tren debido a que les dijeron que no hay una fecha de salida. En los patios de Ferromex, que se ubica en la colonia Aeropuerto, está el personal de migración quienes impiden que las personas migrantes puedan tener un resguardo.

“No tenemos esperanza de abordar el tren, porque entrar en la estación es imposible, la vigilancia es muy estricta, los de migración están ahí. Si nos agarran vamos para abajo y entonces todo el sacrificio que hemos hecho sería en vano. Tenemos que darle hasta llegar a nuestro sueño”.

Carlos es la primera vez que intenta llegar a Estados Unidos de Norteamérica, no tenía pensado abandonar su Guatemala querida, pero la situación económica se puso muy dura, “Lo que uno gana es solo para comidita, no hay ni para el estudio de las niñas, entonces a ley uno tiene que buscar mejoras para su familia”.

Permanece el flujo de migrantes en la capital; algunos permanecen en Ferromex

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Este hombre tiene la esperanza de que uno de sus familiares, que tiene más de 15 años residiendo en Georgia, le ayude a cruzar la frontera y llegar a trabajar para sacar a su esposa e hijas adelante.

Carlos relató que hace poco en su país se aprobaron varias reformas y una de ellas fue establecer una política donde personas mayores de 40 años no deben ser contratadas en las empresas, “Es como si una persona de 40 años para arriba no comiera, todos son reemplazados por personas jóvenes. A mi criterio, los que somos bastante mayores de edad, tenemos más responsabilidad y experiencia, ya no jugamos con el empleo, uno por tener familia le debe entrar con toda la pasión”.

El hombre viaja en un grupo de alrededor de 15 personas, la mayoría varones provenientes de Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador y Egipto. “En este recorrido de todo se aprende: idiomas, costumbres y hasta cuestión de la moneda”.

En Guatemala se usan los Quetzales, por 100 quetzales guatemaltecos les han dado 500 pesos mexicanos, es decir, que les ha ido bien con el cambio, pero el costo de los productos es muy alto.

Esta mañana, el grupo se dispersó en busca de un lugar para ducharse, sin embargo por la tarde se reunirán de nuevo para emprender el viaje.

En la zona de Ferromex hay pocos migrantes, la mayoría se encuentran dispersos para evitar ser detenidos.

En los siguientes días se espera una oleada de personas migrantes. En Casa San Agustín el flujo de migrantes es constante.