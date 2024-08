A través de MediChihuahua, recibe Brenda un riñón y una segunda oportunidad de vida

Brenda recibió un riñón y con ello una segunda oportunidad de vida, ella es una de los 45 pacientes que recibieron un órgano para recuperar su salud. En el estado hay 187 pacientes en lista de espera de una nueva oportunidad.

Esta joven cuenta con 19 años de edad, estaba consciente de que podía morir, pues su vida dependía de una máquina de hemodiálisis debido a su insuficiencia renal, “Fue muy difícil porque pensé que mi vida se había acabado”.

Tras una larga lucha, una luz de esperanza llegó a la familia de Brenda, quienes supieron que en el Hospital Central Universitario “Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera” cuenta con el programa de donación y procuración de órganos. Lo mejor fue que con su afiliación a MediChihuahua se realizó el trasplante.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Escuchar a tu hija decir que no quiere morir es realmente difícil”, comentó Diana, madre de Brenda, quien por segunda vez le dio la vida a donar su riñón.

En México sólo el 20 por ciento de pacientes con insuficiencia renal logran encontrar un donador compatible, por lo que Diana sabía del riesgo, sin embargo nunca lo dudó. “Mi temor no era darle el riñón, mi más grande temor era no ser compatible”.

Como Brenda, hay 81 personas en lista de espera de un riñón, además de 105 de córnea y una persona está esperando un hígado. Al corte del mes de junio en Chihuahua se realizaron 45 trasplantes.

Cuauhtémoc Realizan credencialización de MediChihuahua en campos menonitas

La lucha por una segunda oportunidad ha sido incansable, para Brenda inició desde el 2017 cuando la diagnosticaron con Lupus, cuya condición se agravó en el 2021 al contagiarse con Covid-19. Ello derivó en insuficiencia renal crónica. La única alternativa era un trasplante.

“Cuando me dijeron que necesitaría un trasplante pensé que mi vida se había acabado”.

Empezó de manera inmediata la depuración de su sangre a través de hemodiálisis, sesiones de tres horas, tres veces por semana, siempre acompañada por Diana, con la esperanza de que, tal vez con esa ayuda, sus riñones podrían recuperar funcionamiento.

Buscando una alternativa de vida, intentaron ir a Torreón, travesía muy dura pues, dice, se sentía como ir a la deriva, sin saber con qué se iban a topar, salían en la primera corrida del autobús con la esperanza de que Brenda fuera atendida.

“En todo ese periodo desde la hemodiálisis yo sentía mucho cansancio, batallaba para dormir completamente acostada, dormía sentada, muy frecuentemente me daba anemia, taquicardias, náuseas”.

En esos momentos de obstáculos y de alternativas que parecían traer más inconvenientes, casi por un golpe de suerte sus padres, Diana y Miguel, vieron una lona afuera del Hospital Central Universitario de la ciudad de Chihuahua, gracias a la cual se enteraron que el nosocomio cuenta con la licencia para la disposición y trasplante de órganos.

A partir de ahí, la odisea se convirtió en una lucha en equipo con la plantilla médica del nosocomio, que confirmó la necesidad del trasplante y dio a la familia las opciones para que tomaran una elección: entrar a la lista de espera para la recepción del órgano, o conseguir a un donante vivo.

“Fue muy importante para mí que mi mamá me quisiera donar un riñón, porque no es algo fácil, me daba miedo que le pasara algo a ella, pero le agradezco porque me regaló una segunda oportunidad de vida”, expresa Brenda.

Foto: MediChihuahua

Para Diana, madre además de otras tres niñas, la decisión no fue difícil, pues ya la había tomado en todas y cada una de las ocasiones en que repasaba en su cabeza, los posibles escenarios médicos de su hija.

El temor de no ser compatible rondaba la mente de Diana, para ello extremaron los cuidados a fin de minimizar riesgos. En una sesión de hemodiálisis Brenda tuvo una crisis, sólo les avisaron que estaba grave.

Era urgente que Brenda tuviera su nuevo riñón, comenzaron los trámites en el Hospital Central y en poco tiempo ya estaba con los especialistas y personal de enfermería capacitados.

Ahora sólo hacía falta el dinero. Miguel, padre de Brenda, comparte que en un principio intentó tramitar ambas cirugías por medio de la modalidad de Población Abierta, pero al recibir el presupuesto total por Diana y Brenda, se percató que no podría cubrir una cuenta tan elevada, por lo que empezó a buscar alternativas.

“Nos fuimos para atrás porque no contábamos con el dinero, y fue ahí, gracias a la asesoría de muchas personas del mismo hospital, que nos enteramos de MediChihuahua, y de que al menos Brenda sí podía entrar como beneficiaria porque estaba dada de baja de la escuela y no se encontraba afiliada a ninguna institución”.

Miguel recibió la ayuda para el proceso de inscripción que inició el lunes y culminó el miércoles, el jueves Brenda fue intervenida.

“Teníamos dudas porque dijimos: quién sabe si lo abarque, porque es un trasplante y hay muchos programas que no te lo abarcan, pero no, no pagamos absolutamente nada por mi hija, eso me dejó sólo con la cuenta de mi esposa y con una preocupación menos”.

La cirugía para el trasplante de riñón fue realizada con éxito el pasado 11 de julio. Dos días después Diana, como donante viva fue dada de alta médica.

Después de vivir la incertidumbre de tener un familiar con la necesidad de un trasplante, subraya la importancia de donar órganos.

“A la gente, a las familias de personas que desgraciadamente están pasando por una situación difícil de pérdida, les digo que nada ganas con llevártelos literal al hoyo. Aquí hay mucha gente esperando córneas, riñón, hígado, es una segunda oportunidad de vida y todos se merecen recibirla”, señala.

Ambos padres expresan que ahora lo que más desean es ver a Brenda realizada, haciendo su vida normal después de años estando limitada y dependiente de una máquina.

A pesar de las adversidades que han enfrentado, tienen la confianza de que gracias al trasplante, su hija vuelva a sentirse libre y segura de que podrá superar cualquier obstáculo.

“Nuestra fe no nos dejó y no nos ha dejado. Todo lo demás ya pasó, fue una pesadilla pero ya despertamos”, finaliza Miguel.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Datos en corto…

En el estado de Chihuahua hay 27 hospitales, públicos y privados, que tienen licencia sanitaria para la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células.

Todos los hospitales ubicados en los municipios de Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Jiménez, son coordinados por el Centro Estatal de Trasplantes (Ceetra), que regula las donaciones y la información sobre listas de espera y donantes.

En lo que va del presente año y con corte al mes de junio, en la entidad se han realizado 45 trasplantes, de los cuales fueron: 31 de córnea, 12 de riñón, 1 de hígado y 1 de corazón.