A un mes de derrumbe, clausura Municipio fraccionamiento Monte Xenit

Tras poco más de un mes de que se registró el derrumbe de una parte del Fraccionamiento Monte Xenit, este día personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua decidió clausurar la obra para evitar que más personas ingresaran al lugar y que el proyecto continúe avanzando.

La dependencia municipal, colocó los respectivos sellos de clausura para dar aviso formal que la obra en cuestión había sido clausurada por personal de Desarrollo Urbano, pero además se colocó un sello con los logos de la Coordinación Estatal de Protección Civil quien al parecer también realizó una revisión en esa zona.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Al momento no se ha dado a conocer las causas del motivo que originaron que parte del fraccionamiento se desmoronaron, sin embargo el Presidente Municipal, Marco Bonilla, solicitó una investigación sobre la condición que guarda el fraccionamiento y se iba a realizar un peritaje en el lugar para determinar la gravedad del daño en la estructura y de las viviendas del lugar.

El incidente se registró a principios del mes de septiembre, aparentemente se generó por una fuerte lluvia que se registró en gran parte de la ciudad, lo cual al parecer afectó la estructura del fraccionamiento y en par de minutos los hechos fueron difundidos por vecinos de la zona quienes alertaron sobre esta situación.

Luego de que se dio a conocer los hechos la Desarrolladora Dexe, aseguró que esto fue provocado por la presión excesiva causada por las recientes lluvias intensas, lo que aumentó la filtración de agua en el suelo circundante.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

En un comunicado oficial difundido el 2 de septiembre aseguró que la lluvia generó una tensión que el muro no pudo soportar, provocando su colapso en una sección que abarca tres lotes habitacionales. Según la empresa, el resto de la estructura perimetral no muestra señales de daño, lo que indica que la falla es localizada y no afecta otras áreas.

DEXE aseguró que los muros interiores del fraccionamiento son solo decorativos y no cumplen funciones estructurales, por lo que no han sido comprometidos. Las viviendas en la zona afectada tampoco presentan daños estructurales, garantizando la seguridad de los futuros residentes. En respuesta al incidente, la empresa ha anunciado un plan de acción inmediato para abordar la situación y asegurar la tranquilidad de los propietarios.