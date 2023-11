Abre Estado licitación de crédito por 100 millones de pesos, para pago de aguinaldos

El gobierno estatal abrió la convocatoria para la licitación de un crédito de 100 millones de pesos que será pagado a corto plazo, según lo dio a conocer secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez.

Este crédito se destinará al pago de nómina y aguinaldos de burócratas estatales, así como a diversas necesidades de la administración estatal, que incluyen los compromisos del gobierno para el cierre del año.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Debido a la naturaleza del crédito este debe ser liquidado en un plazo no mayor a 12 meses, asegurando así el compromiso de pago a los acreedores del estado.

Sin embargo, este préstamo pudiera no ser suficiente, por lo que se quedarían en un límite presupuestal, situación que espera no sea así. Ya que en caso de que el monto no sea suficiente se pudiera recurrir a otro que fue previamente autorizado.

Con este se busca garantizar la estabilidad económica y el adecuado funcionamiento de los servicios estatales durante el ejercicio fiscal dentro de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Estamos esperando a ver si nos alcanza, con este y si no nos quedaríamos en el tope que está marcado en la en la Ley de Ingresos”, declaró el funcionario estatal, quien dijo que dentro de la ley de egresos fue aprobado diversos créditos.

Por lo que existe la posibilidad de contratar préstamos a corto plazo por monto de hasta 2 mil 100 millones de pesos, según lo estipulado en la Ley de Ingresos 2023 la cual fue aprobada por el Congreso del Estado.