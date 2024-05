Abre la Feria de Santa Rita, comienzan a llegar primeros visitantes

Las puertas de la Feria de Santa Rita en la edición 2024 se abrieron este jueves a las 4:00 de la tarde, donde los primeros visitantes ya encuentran explorando las atracciones y juegos que ofrece este evento, mientras que la mayoría de los ciudadanos esperan a que anochezca para disfrutar de los conciertos que tendrán lugar tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo, dentro de las instalaciones de la feria.

El recinto cuenta con tres entradas, las cuales se encuentran ubicadas alrededor del recinto; la entrada A da acceso a la zona de Rodeo y de los Juegos Infantiles; la entrada B se encuentra cerca de la zona de bares y del Palenque; mientras que la entrada C está cerca del Teatro del Pueblo y a un costado del Pabellón de Gobierno y Municipio.

Es de mencionar que el precio de la entrada en general es de 50 pesos, sin embargo, los menores de 2 años de edad y personas con alguna discapacidad entrarán gratis. Asimismo, los adultos mayores pagarán 30 pesos al mostrar su credencial.

Asimismo, se espera que la inauguración oficial de las Ferias de Santa Rita se lleven a cabo a las 6:00 de tarde por la gobernadora Maru Campos, en conjunto de Edibray Gómez, secretario de Turismo; María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF; Jorge Cruz Russek, presidente municipal; Jorge Ignacio Chanez Peña, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Myriam Victoria Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso LXVII Legislatura; y Andrea Cecilia Domínguez Anguiano, directora general de la Feria de Santa Rita.

Foto: Pedro Córdova / El Heraldo de Chihuahua

Una vez inaugurada la feria, los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía, los juegos mecánicos y los artistas que se estarán presentando en el Teatro del Pueblo, iniciando a partir de las 7:00 de la noche y a las 10:00 de la noche en el Palenque.

Este 2 de mayo se tendrá en el Teatro del Pueblo a Reik y en el Palenque a la Arrolladora Banda El Limón. El día de mañana, 3 de mayo en el Teatro estará Santa Fe Klan y en el Palenque se presentara María José.

Asimismo, por parte de Protección Civil se emitieron una serie de recomendaciones para los ciudadanos que acudan esta tarde a disfrutar de las Ferias de Santa Rita en su edición 2024, las cuales tienen el objetivo de garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.

Se pide que se planifique el medio de transporte que utilizarán con anticipación, considerando las opciones más seguras, como el uso de transporte público, taxis u otros servicios; en caso de conducir, se exhorta a que se estacionen en las áreas autorizadas y seguras.

Además, Protección Civil recomienda que aquellos que asistan se informen sobre el lugar, fecha, horario y restricciones específicas del evento al que asistirán, tanto para entrar al Teatro del Pueblo, Palenque, Rodeo, y otras atracciones dentro del recinto.

Se pide que tomen en cuenta la información meteorológica difundida a través de los canales oficiales de comunicación: asimismo, recordar llevar siempre consigo y en todo momento una identificación válida y agregar un contacto de emergencia en tu teléfono móvil o en una tarjeta en su billetera.

Foto: Pedro Córdova / El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mantener su teléfono celular cargado y avisar a familiares la hora de tu llegada, así como la hora de salida es de suma importancia para garantizar su propia seguridad; además de establecer un punto de encuentro con su grupo, en caso de que se separen y acuerden un plan de comunicación en caso de emergencia.

Es importante no descuidar a los menores de edad para evitar que se extravíen: por lo que deben de reportar juegos que no cuenten con las medidas de seguridad pertinentes; y recordar estar alerta de sus pertenencias personales, no lleves objetos de valor y, sobre todo, viste ropa y calzado cómodo.

Asimismo, debido a las altas temperaturas, se recomienda usar protector solar; además, es importante que ubiquen las salidas de emergencia y los puntos de reunión designados, prestando atención a las indicaciones y señales de seguridad.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Y en caso de una situación de emergencia, deben de mantener la calma y seguir las instrucciones del personal de seguridad, en caso de que se indique evacuar, debe de realizarse de manera ordenada y rápida.

Por último, en caso de ser testigo de una emergencia médica, se recomienda buscar ayuda de inmediato a los paramédicos que estarán en los alrededores de las ferias y no intentar intervenir si no se tiene capacitación en primeros auxilios.