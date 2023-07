Abril, víctima de accidente en la Río de Janeiro, no ha recibido reparación del daño

La vida de Abril dio un giro de 180 grados, su risa se apagó y la tristeza la inunda. Pasó de ser una activa deportista a ingerir medicamentos para conciliar el sueño porque la depresión le impide avanzar. Ella es sobreviviente del accidente automovilístico en la avenida Río de Janeiro, mismo que se registró tras la imprudencia de una conductora y que le costó la vida a una persona. Además, dejó a Abril y a su familia con costosos gastos de rehabilitación física y emocional.

A cuatro meses del accidente, la familia lucha para que los gastos médicos de Abril se cubran: “Todo se calló y no me quieren recibir en la Fiscalía Zona Centro los gastos”, comentó César Robles, padre de Abril, quien al rememorar el hecho no puede evitar llorar.

Accidente en la avenida Río de Janeiro / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

El coraje y la impotencia se hacen presentes, pues afirma que han sido meses muy duros, donde las terapias psiquiátricas son parte de la vida de una jovencita estudiante de preparatoria, quien navega entre la angustia, la desesperación y la tristeza por la muerte de su novio.

“En la FGE lo toman como un accidente, pero para mí no lo es, es una imprudencia porque se pasó el semáforo en rojo e hizo mucho daño más adelante”.

César recuerda que aquel 21 de febrero a las 2:40 estaba listo para salir a recoger a su hija a la escuela, pero su esposa le avisó que Abril se iría con su novio porque la invitó a comer. Pasaron pocos minutos y su celular no dejaba de sonar de manera insistente, por lo que decidió contestar, pero se colgó. Luego volvieron a llamar.

"¿Señor, usted es el papá de Abril? Los acaban de chocar", es una frase que no se le olvida, porque pensó que se trataba de algo leve, pero al llegar a la avenida el impacto fue brutal.

El accidente se registró el 21 de febrero cuando la conductora de una pick up perdió el control y embistió el auto en el que viajaba Abril y su novio / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Había tres ambulancias, una pick up volteada, un auto chocado, una señora tirada en los escalones de una dependencia, el carro destrozado y mi hija acostada. Abril logró salir del auto a pesar del fuerte golpe y la lesión abierta que presentaba en la cabeza.

“Veo los videos y hay muchos sentimientos, porque cuando el joven me pidió permiso para salir con mi hija le dije que la cuidara mucho y él me respondió: hasta con mi vida. Mi hija se salvó de milagro”.

Don César afirma que tiene mucho coraje y por ende de su boca nunca saldrá un perdón hacia la responsable, quien a la fecha no ha buscado a la familia de Abril y tampoco se ha hecho responsable del daño ocasionado a la jovencita.

Relata que en el expediente del accidente se asienta que la responsable afirma no acordarse de lo que pasó, pues a pesar de que existe un video de que ella se atraviesa un semáforo en rojo, los agentes de la FGE asentaron que al ver los vídeos ellos vieron que salió del fraccionamiento El Campanario de manera tranquila. “Son puras mentiras, callaron el asunto, pero se olvidaron que hay víctimas colaterales, quienes no pueden dormir por el dolor”.

Ahora lo único que piden es que se repare el daño a la chica a fin de que se cubran los gastos de su atención médica.

El accidente se registró el 21 de febrero cuando la conductora de una pick up, de color rojo, viajaba a exceso de velocidad, perdió el control, brincó el camellón y embistió el auto en el que viajaba Abril. Los exámenes practicados a la conductora descartaron alguna condición médica o ingesta de drogas.

La conductora quedó en libertad al depositar una fianza de 450 mil pesos. El caso consternó a la ciudadanía y, a pesar de ello y de las promesas de la autoridad por apoyar a las víctimas, la factura sigue pendiente.