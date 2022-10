Abusan sexualmente de adolescente de 15 años de edad en el Cobach 3

Joven estudiante del plantel 3 del Colegio de Bachilleres fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero. El hombre, de 17 años de edad, aprovechó que en la explanada de la institución se realiza a la despedida de una docente, para mancillarla. La institución no ha dado respuesta para suspender al agresor y atender el caso.

La adolescente, de 15 años de edad, sintió vergüenza y trató de ocultar la situación, pero su miedo al agresor la llevaron a pedir ayuda.

El pasado lunes, la joven acompañada por su familia acudió a la Fiscalía de la Mujer para interponer la denuncia por abuso sexual, la cual quedó bajo investigación en el caso 19-2022-0022650.

Lili, como llamaremos a la joven por protección personal, tenía mucho miedo de denunciar a su agresor dado que en reiteradas ocasiones la estuvo acosando y tratando de convencer de no denunciarlo, porque era “normal”.

Algunas personas se dieron cuenta de la crisis en la que la jovencita estaba. Ella trataba de ocultar el hecho, para no afectar a su madre, quien lucha contra el cáncer. Tras la denuncia. Su preocupación creció por temor a represalias, dado que el agresor le decía, una y otra vez, que era influyente, que si madre trabaja en la Fiscalía General del Estado y que su apellido está ligado a un personaje importante.

Su familia la arropó y acudieron al plantel para hablar con el director Eduardo Alejandro Sifuentes, a fin de informarle de los hechos, pero no estaba en el plantel y fueron atendidas por la subdirectora Guadalupe Jáquez Carrasco donde esperaban tener una respuesta de apoyo para que Lili no perdiera clases, pues no podía estar en el mismo lugar con su agresor. La respuesta de la subdirectora fue que tenían que llevar una carta de la Fiscalía General del Estado para ayudarle a la adolescente y que verían el caso con un abogado para llegar a un acuerdo con la afectada.

El pasado 6 de octubre, la abuela de la menor Guadalupe Cruz, catedrática de profesión, acudió a la Secretaría de Educación y Deporte, Javier González Mocken para solicitarle su intervención en el caso, “Queremos que la víctima no pierda el ciclo escolar, que no esté en donde está el agresor, que el o en responsable sea sancionado a fin de evitar un riesgo mayor para otras jovencitas, y que se deslinden responsabilidades dentro de la institución Cobach”.

La maestra Guadalupe destacó que la negligencia en el plantel 3 cometida por las autoridades ocasionó una agresión tan denigrante.

Por lo que exigieron castigo para el alumno, que la jovencita no pierda el semestre, que puedan ayudarla para que siga en línea y que los responsables del Cobach sean sansionados de acuerdo al reglamento vigente, porque violaron el protocolo de seguridad .

Cabe mencionar que el abuso sexual se cometió mientras que autoridades y miembros de la comunidad escolar se encontraban en una celebración amenizada con mariachis, lo que generó que la vigilancia fuera nula.