Aclama el público a la cantante Ari Uribe en el Teatro de la Ciudad

La cantante chihuahuense Ari Uribe dio la tarde de este domingo lo que ella misma definió como “un paso muy importante” en su carrera, al ofrecer su primer concierto y presentar su disco en las instalaciones del Teatro de la Ciudad.

Previo a su presentación, prometió que consentiría al público de su tierra natal que la apadrinaría en el inicio de una faceta crucial en su carrera con la interpretación de los cinco temas inéditos de los que se compone el mencionado EP entre los que se pueden destacar “Aún” y “Amor country”.

“Le agradezco mucho a todos aquellos quienes me acompañaron y se dieron la oportunidad de conocerme. En lo personal, siempre he pensado que es mejor escuchar a un cantante en vivo… para mí, escucharlo en grabación no es igual. Por eso, aparte de los covers, en este concierto quise incluir las canciones de mi álbum.

Nadie se confunda con el género sugerido en aquella última melodía, pues si bien Ari se decanta por lo campirano, en esta ocasión dejó una grata impresión haciendo una interesante fusión de aquél con pop, bolero e incluso mariachi.

“Deseo con todo el corazón que mi música trascienda”, explica la joven, “porque soy alguien que la vive y no sólo se conforma con cantar, sino que trata de llegar a la gente con la voz, pero también a través de la interacción con ella”.

Para ella, este bautizo de fuego como cantante le llega en el momento justo. “Creo que es el mejor de mi vida”, asegura. “Me siento muy bien, me he preparado a conciencia para ello y además, es lo que me gusta”.

Además de dar a conocer los temas de su EP a nivel masivo en estos días, ella también tiene planeado recorrer las principales plazas del estado y de la República Mexicana (de hecho, mencionó Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México) en una ambiciosa gira denominada “Ari Bustillos en concierto”, con la cual pretende darse a conocer a nivel nacional.

Igualmente, también explotará su faceta como compositora, instigada por el productor de su álbum, Óscar Verduzco. “Para estos momentos, ya escribí un tema sobre Chihuahua, será a ritmo de huapango y lo estaré presentando a mediados de año”, promete, añadiendo que está segura que será una melodía que gustará.

Además de César Cereceres, Óscar participó en el disco de Ari con temas de su autoría, y es una persona con la cual la intérprete está muy agradecida. “Fue él quien precisamente, me alentó a componer y, en ese y otros sentidos, ha sido mi guía”.

La intérprete se dice muy motivada luego de lanzarse de forma definitiva al canto. Posee un respaldo de cinco años de trayectoria, así como el respaldo de los ya mencionados hacedores de temas y un conjunto de músicos que ella calificó como “un equipo excepcional”.