Aclara alcalde que permisos para gasolinera no se otorgaron durante la presente administración

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que el proyecto para construir una gasolinera sobre la avenida Misión del Bosque, en la zona próxima a La Cantera, cuenta con todos los permisos correspondientes, y aclaró que ninguno de ellos fue otorgado por la presente administración, sino que fue en la pasada gestión.

“Sí, la gasolinera cuenta con todos los permisos, ninguno de ellos –debo aclarar-, otorgados en esta administración”, manifestó Marco Bonilla.

Además, expresó su apoyo a los vecinos que desde hace unos días, se han estado manifestando para impedir su construcción, e incluso, colocaron lonas con leyendas de desaprobación a la estación de servicio de gasolina, en diferentes puntos, como en la entrada a la Privada de Encordada del Valle III Etapa.

En el lugar, se puede leer una lona amarilla con letras negras “Los residentes en esta zona exigimos a CTU que respete en esta ubicación el plan original de construcción como desarrollo comercial. ¡No a la gasolinera!”.

En ese sentido, Marco Bonilla expresó que su función es respaldar a los vecinos que habitan en esta área; y se desligó totalmente de la gasolinera y su dueño.

“Me reitero, mi función principal es respaldar a los vecinos, no al dueño de la gasolinera, -que sabrá Dios quién sea. No tengo interés absoluto en la gasolinera, ni en el dueño-. Mi labor principal es respaldar a los vecinos, pero sí necesito que los vecinos hagan su parte, que no se quede solamente en dichos, sino que pasen la elaboración de un dictamen, en el que establezcan con puntualidad, que el tener una gasolinera puede ser un tema de alta peligrosidad para ellos”, dijo.

Así mismo, el alcalde Chihuahua mencionó que el tema de las gasolineras está fuera de la jurisprudencia municipal, y que corresponde al Gobierno de México su atención.

“La competencia en materia de hidrocarburos la tiene el Gobierno Federal, tenemos ya el antecedente de El Platanito, donde se retrasó la entrega de la licencia de cambio de uso de suelo, de zonificación y funcionamiento y fue presentado un juicio de amparo y una demanda penal en contra del titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, por el ilegal ejercicio de la función pública, y en aquella ocasión, tuvo que ser presentado el director, por negarse a establecer, algo que el Gobierno Federal ya había dictaminado como procedente”, recordó.

Foto: Alcalde Marco Bonilla / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Para finalizar, expresó que el Gobierno Municipal de Chihuahua respeta la Ley, y exhortó a los vecinos inconformes, a que presenten una justificación documentada para argumentar por qué no debería construirse la gasolinera.

“Somos respetuosos de la Ley; decirle a los vecinos que si tienen algún dictamen que acredite algún tipo de peligrosidad esta estación, nosotros seremos los primeros en respaldarlos. Les ofrecemos todos los servicios de la Presidencia Municipal, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, poderlos asesorar, poderlos acompañar, pero no puede quedar en dichos, sino tenemos que fundamentar este peligro”, concluyó.