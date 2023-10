Acompaña municipio a mujeres para tramitar la guarda y custodia de sus hijas e hijos

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, IMM, invita a las ciudadanas a tramitar de forma gratuita la guarda y custodia para sus hijas e hijos, por ser el bienestar de las familias y de las mujeres una de las prioridades para el alcalde Marco Bonilla.

EL IMM detalló para quienes estén interesadas, cuál es papelería que se requiere para tramitar la guarda y custodia ante el Juzgado Familiar por Audiencias, donde los documentos deben ser originales, legibles y sin tachaduras del acta de matrimonio (en caso de estar casados); acta de nacimiento de las hijas e hijos; acta de nacimiento de la usuaria y del padre de las hijas e hijos.

Así mismo, en caso de que la hija o hijo padece alguna enfermedad o tiene alguna condición médica, presentar certificados médicos que acrediten la misma; también los comprobantes de gastos escolares, médicos, de vestimenta, alimentación, habitación, entre otros, si se tienen.

Foto: IMM

Además, hay que presentar un documento de puntos de acuerdo, como apoyo, en el que contenga las siguientes preguntas: ¿Quién tendrá la guarda y custodia de los hijos/as? ¿Quién se encargará de los gastos médicos, escolares, de vestimenta, etc.? ¿Cómo llevarán a cabo las convivencias con hijos/as? (qué días, en qué horarios, navidad, año nuevo, vacaciones verano e invierno, entre otros. También, debe incluir los requisitos para convivencias, por ejemplo, no tomar alcohol cuando se esté con los hijos/as, no salir de la ciudad sin autorización de ambos padres.

¿Cuánto se otorgará por concepto de pensión alimenticia? (Fijar porcentaje de ingresos o cantidad semanal o mensual); entre otras cuestiones que deseen acordar.

Se debe presentar un relato de hechos, en el que se debe describir lo sucedido en la relación (preferentemente escrito en computadora); describir cuando inició la relación, la fecha en que se contrajo matrimonio, el domicilio familiar, si hubo separaciones previas, entre otras; describir si ha existido violencia física, sexual, psicológica o emocional hacia la usuaria o sus hijos e hijas; cualquier otro dato que se considere importante y especificar fechas.

Este servicio se lleva a cabo por abogadas capacitadas para brindar el acompañamiento en este proceso, de forma confidencial y en un ambiente seguro; de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas, en las instalaciones del IMM ubicadas en la Quinta Touché en Paseo Simón Bolívar número 101, Zona Centro.

Para más información, comunícate a la línea directa de Jurídico 614-490-07-89, o al WhatsApp 614-601-24-40 (solo mensajes), que será respondido dentro del mismo horario.