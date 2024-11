Acompaña Susana Prieto a activista en huelga de hambre en la Ciudad de México

La activista juarense y ex diputada federal Susana Prieto se sumó a la abogada María Luisa Luevano, profesionista y activista que inició ayer una huelga de hambre afuera de la sede legislativa en CDMX para manifestarse a favor de la reforma laboral que contempla la entrada en vigencia de las 40 horas de trabajo a la semana.

Prieto Terrazas señaló que esta protesta es una forma de manifestarle a Ricardo Monreal, líder de la Junta de Coordinación Política, que el día de ayer manifestó que no sabía que la abogada veracruzana , Malú Luévano, y la juarense, Prieto Terrazas, se estaban manifestando afuera de la sede legislativa.

"Aquí estamos bien plantadas y le decimos a Monreal que aquí vamos a estar hasta que se emita el dictamen de que se analizará esta iniciativa, en cuanto nos enteremos de que esto suceda nos retiramos, mientras tanto aquí estoy en esta carpa apoyando a Malú", indicó Prieto Terrazas.

Durante la 65 legislatura federal, de la que Prieto formó parte, se presentó la iniciativa para la reducción de la jornada laboral semanal, de 48 a 40 horas, sin embargo casi para el final de la legislatura, y a punto de aprobarse, dicha iniciativa no se votó.

Ahora la activista veracruzana, Malú Luévano, se manifiesta a favor de dicha iniciativa, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara en días pasados que dicha iniciativa debe ser analizada.

Prieto Terrazas indicó que a ella no le interesa si le dan el crédito o no de haber presentado la iniciativa o si la aprueban porque la presentó Monreal y compañía, lo que es urgente es que se suba ya al pleno y se haga la modificación constitucional.

"Mucha gente no sabe que ya no soy diputada federal y me están reclamando que por qué no se aprobó dicha ley, a mí no me interesa quien la suba o quien la presente, lo que importa es que por el bien de la clase trabajadora ya sea aprobada dicha reforma", indicó Prieto Terrazas.

Manifestó que ella no está en huelga de hambre ya que su condición de salud no se lo permite, es hipertensa y diabética, pero está en pie de batalla apoyando a la activista y abogada veracruzana en su protesta.

