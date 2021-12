Acopia ‘Corriendo por sus Sueños’ más de 300 juguetes

La exhibición de autos exóticos Corriendo por sus Sueños, hizo realidad el sueño de aficionados a los autos de lujo, que tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías con autos deportivos de alta gama, además de dar una vuelta en el autódromo Francisco Villa, a más de 300 kilómetros por hora, a cambio de un juguete que iluminará la navidad de niños en situación de vulnerabilidad.

Carlos Borruel Macías, organizador del evento, compartió que los más de 300 juguetes recaudados se donarán a niños de la etnia rarámuri de una comunidad apartada del municipio de Guachochi, este lunes 20 de diciembre, cuya entrega se hará pública a través de su cuenta de Instagram, en una mega posada con pizzas y piñatas; además de niños de cuatro colonias dentro de los polígonos de vulnerabilidad de la ciudad de Chihuahua.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Esta es la segunda edición de Corriendo por sus Sueños, ya que por causa de la pandemia fue imposible realizar el evento en 2020.

“Tratamos de compartir lo que nos gusta, que son los autos. No es nada más el carro en sí, si no la pasión por el automovilismo. Nos hemos dado cuenta que en Chihuahua hay una cultura muy fuerte en este tema, y que hay ganas por ayudar, y nuestra intención es gestionar con nuestros medios esa ayuda. Le pedí a Otto Stege, que nos facilitara el autódromo, y lo hizo completamente gratis. También a mis amigos con carros exóticos, accedieron a dar conocer sus vehículos de alta gama, que hay pocos en Chihuahua. Es muy padre que la gente pueda venir a conocerlos y aportar algo por la niñez de Chihuahua”, afirmó Carlos Borruel.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En el lugar se pudieron apreciar dos sofisticados vehículos, uno es el primer Lamborghini Aventador que llegó a México, con motor de 12 cilindros, de dos plazos, 700 caballos de fuerza, tracción en las cuatro llantas, lo que le da muy buena estabilidad. Es un auto muy bajo, que circula casi pegado en el suelo, y alcanza los 357 kilómetros por hora, que provoca una sensación indescriptible.

El segundo es un Corvette ZR1, de los cuales, únicamente se tienen disponibles una decena en México. Es una versión con 750 caballos de fuerza. Tiene tracción trasera, lo que permite que se ‘colee’ y se considera un auto muy divertido. Levanta hasta 300 kilómetros por hora, por lo que también, se considera un vehículo exclusivo para correr en pista.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Nuestra intención es compartir la alegría por los autos; la emoción por la velocidad; y también, una campaña de concientización a la ciudadanía que los autos para correr, son exclusivos para autódromos, no son aptos para la calle. El problema es causar víctimas por imprudencia y no se vale. Me costó aprender la lección, y ahora sé y trabajo para concientizar que este tipo de autos, son solo para pistas. Si quieren correr, ahí tienen mi Instagram, y con todo gusto, hacemos eventos cada domingo aquí en el autódromo Francisco Villa. Es respeto a los demás y a uno mismo”, señaló.

En el autódromo se dieron cita personas de diferentes regiones centro sur del estado de Chihuahua, además de diferentes sectores de la ciudad de Chihuahua, incluso quienes llegaron en autos de alquiler de las diferentes plataformas, quienes donaron más de 300 juguetes, que constaron desde un auto montable eléctrico, hasta figuras de acción y muñecas, que se canalizarán en colonias de vulnerabilidad social y económica de la ciudad de Chihuahua, a través de una fundación que ha identificado casos prioritarios.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Es un evento de caridad y fraternidad con gente de buena voluntad; yo de chico, hubiera querido toparme con un carro de esos en la calle, y que me dieran la oportunidad de pasearme. Si podemos hacer las cosas diferentes, ¿por qué no hacerlas? Estamos contentos, muchas gracias a las personas que donaron a favor de nuestros niños en vulnerabilidad, que son responsabilidad de todos”, finalizó.