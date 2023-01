Acordamos PRI, PAN y PRD reconstruir coalición “Va por México” para salvar al país: Gabriel Díaz

El presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Gabriel Díaz Negrete celebró el acuerdo firmado por Acción Nacional, PRI y PRD, fuerzas políticas que acordaron reconstruir la coalición “Va por México”, junto con los mexicanos, para salvar a nuestro país y frenar la destrucción de México.

Agregó el líder estatal del PAN que el objetivo de la coalición en inicio será legislativa y consistirá en la conformación de un bloque entre los tres partidos para ir juntos al nombramiento de consejeros del INE, magistrados del TEPJF y tribunales locales y también electoral; “con un objetivo claro ganar la presidencia y corregir el rumbo de México en el 2024, por la defensa de los derechos y libertades de todas y todos los ciudadanos”.

Chihuahua Morena no tiene nada que ver con espectaculares: Granados tras denuncia contra Sheinbaum

Nuestra alianza nace fuerte y se inicia con el compromiso de salvar a México de una dictadura, y con la firme decisión de generar buenos gobiernos donde crezca la clase media, se reduzca la pobreza, priorizando la educación y un verdadero acceso universal a la salud, recalcó el dirigente.

La alianza “Va por México” está lista para ganar el proceso electoral 2023. En el Estado de México y Coahuila vamos juntos, con el PRI como responsable de definir candidatos. En 2024 iremos juntos también, con el PAN como responsable de definir al candidato presidencial, mediante un proceso democrático, con piso parejo para todos los que quieren competir por la candidatura. Asimismo, Acción Nacional definirá la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Estamos unidos y fuertes para luchar por las necesidades de las y los mexicanos. La coalición “Va x México” convoca a la sociedad civil y a otras fuerzas políticas democráticas a sumarse a este acuerdo, tanto para el 2023 como para el 2024.” Afirmó Gabo Diaz.

La alianza buscará gobiernos de hechos, no de palabras; de resultados, no de intenciones; de planes y programas, no de caprichos y supersticiones, destacó el líder estatal en concordancia con la dirigencia nacional del PAN.