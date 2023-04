Actuó Vialidad como autoridad judicial en choque: Abogado

Tras la polémica que se registró en un atropello, donde los elementos de la Policía Vial decidieron detener tanto al lesionado como a la conductora, el abogado Felipe Acosta, señaló que los agentes actuaron como una autoridad investigadora, cuando le competería a la Fiscalía General del Estado deslindar o no las responsabilidades de estos hecho.

Lo anterior, luego de que el pasado 19 de abril, un joven de nombre David Armando V. fuera atropellado entre las 7 horas de la mañana, cuando se encontraba laborando para una empresa, pero accidentalmente una mujer lo impacto y lo lesionó, sin embargo, los agentes de vialidad detuvieron a ambos sin que se resolviera el caso dentro de alguna instancia judicial que determinara la responsabilidad de alguno de los involucrados.

El joven fue trasladado a las instalaciones de un hospital, donde recibía atención médica, pero durante su atención, se encontraba custodiado por elementos de la Policía Vial, quienes al recibir la alta del joven, decidieron llevárselo del hospital, para que pudiera ser detenido por haber dañado el vehículo de la mujer.

Al difundir los videos de estos hechos, el abogado comentó que la Policía Vial se retractó y volvió a enviar al lesionado al hospital a través de una ambulancia de Cruz Roja, cayendo en inconsistencias dentro del actuar de los uniformados, que pretendían responsabilizar a ambos sobre este accidente.

“Es algo sencillo, no hay dolo por parte del joven, ni de la mujer, esto se debe resolver en Fiscalía General, se puede llegar a un acuerdo, para que se paguen los daños según lo establezca un juez, no son las formas como lo quiso hacer Vialidad, el joven no se quería escapar, y tiene intención de reparar los daños” comentó el abogado del joven.

Reiteró que los agentes son los encargados de realizar los protocolos de atención de los involucrados en los percances, pero no fungen como custodios de los involucrados del percance, sino que deben deslindar la responsabilidad a la Fiscalía para que se hagan cargo de todo el proceso.

Dos días después, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado emitió su parte oficial de los hechos, y refirió que la consignación del joven David Armando ante el agente del Ministerio Público se hizo bajo los protocolos que marca la ley, ya que al haber una querella en su contra por el accidente registrado en las calles Teófilo Borunda y Pedro Zuloaga, los oficiales estaban en la obligación de consignarlo.

Insiste que al ser dado de alta por los médicos, los oficiales debían presentarlo ante la autoridad correspondiente, toda vez que existía una querella en su contra, ya que reitera que dentro de las facultades de la corporación no se encuentran la expedición de altas médicas, sólo consignar a quienes cometen alguna falta, delito o bien, que son denunciados.