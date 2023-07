Acude comitiva de exempleadas de Bienestar a CEDH para canalizar queja a nivel federal

Una comitiva que representa a las 60 personas que fueron despedidas por la Secretaría del Bienestar, acudió esta mañana a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para ser canalizadas a la Comisión Nacional (CNDH), y de esta forma, poder llegar a la Secretaría en la Ciudad de México, de donde dependen directamente y de donde el pasado 30 de junio, se les avisó que ya no eran requeridas.

Quiénes acudieron este día a la CEDH, expusieron que fueron orientadas, sobre cómo interponer la queja a manera federal con la instancia correspondiente, toda vez que la secretaría del bienestar es el orden Federal.

Afirmaron que se encuentran "muy decepcionadas de la Secretaría, pues seguimos siendo invisibles, nos sentimos muy frustradas en estos momentos".

"Ya no sabemos si somos invisibles porque somos mujeres, o por la edad, por eso piensen que ya no aportamos a la dependencia. Realmente no sé, pero en este momento me siento muy frustrada" señaló una manifestante.

Recordó que muchas de ellas "son madres solteras y tienen la responsabilidad de llevar el gasto a casa para sus hijas e hijos y tras el despido, nos quedamos desamparados de un momento a otro".

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La señora Martha reiteró "somos cabeza de familia y es la frustración ahorita, de que una instancia de Gobierno Federal no sea empática, como mujeres no hemos visto que exista esa empatía con nosotras, estamos muy decepcionadas".

Respecto a la extrabajadora que entró en huelga de hambre, sus compañeras expusieron "estamos tratando de que la compañera se retire del lugar, debido a que a 27 horas de haber iniciado la protesta sin probar alimentos, comenzó a sentirse mal y creemos que es más importante que procure su salud y que hay otras maneras en las que nosotros estaremos insistiendo", afirmó Marta Sauzameda

Señaló que debido a que la persona que inició huelga de hambre ayer por la mañana comenzó a sentirse mal por la falta de alimento, la están convenciendo de que desista y que hay otras formas de manifestar su exigencia.

"La compañera se sintió mal, y la revisó un médico. Nos informó que su presión y azúcar estaban demasiado bajas, situación que se presenta tras haber dejado de comer tanto tiempo" detalló Martha Sauzameda

Otra de las personas despedidas o no recontratadas, de nombre Anabel, señaló que los mismos adultos mayores que ya las conocen por tanto tiempo laborando en la dependencia y brindándoles apoyo y orientación, son quienes les han estado llevando agua y hielo, incluso algo de alimento.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua ¡Pedimos diálogo! Inicia exempleada de Bienestar huelga de hambre

"Les agradecemos mucho porque son personas que nos conocen, pues les brindamos atención durante el tiempo que laboramos en la dependencia"

Refirieron que el consejo de los adultos mayores, es que no se rindan. "Que luchemos, que ellos nos conocen y que nos apoyan pues saben el trabajo que hacemos", señalaron a 9 días de haber comenzado la manifestación pacífica.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Respecto a su visita al la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, detallaron "la CEDH tiene competencia en el estado, pero igual tenemos una Comisión Nacional, y entonces por eso nos han estado orientando, han sido muy amables y nosotros llegaremos a la instancia federal para poder exigir nuestros derechos"

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, Veronica Nevárez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que este día se les está ayudando a procesar la queja formal para enviarla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que en la CEDH, se dejará una copia de la atención que se brindó, para tener un sustento del caso.