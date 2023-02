Acude Fiscal César Jáuregui a revisar salud de personas lesionadas en atropello

El fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acudió al hospital Christus Muguerza del Parque, que se encuentra sobre la avenida Ocampo y calle De la Llave, para verificar el estado de salud de Joselyn, joven de 23 años quien resultó con una fractura, luego de que el vehículo en el que se trasladaba, accidentalmente la arrollara.

“El reporte de la fractura es sencillo, ya está recibiendo la atención médica que requiere. Están evaluando a su señora madre, quien al parecer tuvo algunos golpes, sin lesiones de consideración, sin embargo, se le harán estudios médicos más exhaustivo posible para descartar cualquier eventualidad. Los otros afectados no ameritaron hospitalización”, informó Jauregui Moreno, unos momentos después de haber sostenido un encuentro con la joven.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El accidente ocurrió durante este domingo 12 de febrero, en el exterior de la menudería Las Campanas, que se localiza sobre la calle Ángel Trías, entre las calles Cuarta y Sexta, donde el conductor de la camioneta de color blanco, Chevrolet Suburban, perdió el control del vehículo, que se proyectó hacia adelante, y arrolló a cuatro personas que estaban en la banqueta, haciendo fila para comprar menudo en Las Campanas.

Entre los cuatro impactados, estaban la joven Joselyn, de 23 años, quien resultó con una fractura; su madre, una mujer de 40 años, quien también presentó golpes y dolor; y otras dos personas que resultaron sin daño físico. En los daños materiales, resultó con afectaciones un local contra el que se estrelló la unidad que intentaba echarse de reversa, para salir del estacionamiento en batería de la estrecha y concurrida calle.

César Jauregui confirmó que del accidente, hay una persona que permanece hospitalizada de 23 años de edad, de nombre Joselyn, quien presenta una fractura.

“Acabo de platicar con ella, y al parecer, va a quedar todo bien. Los médicos informan que se trata de una fractura”, confirmó.

El fiscal Jauregui detalló que respecto al conductor, se siguieron los procedimientos de ley, los que se tienen que hacer, quien se resguardó por un lapso de aproximadamente 40 minutos sin descender de la camioneta, luego de que se caldearan los ánimos entre la gente que se congregó en torno al accidente. Afortunadamente, no llegaron a lesionar al chofer.

“El conductor está en este momento detenido en Tránsito. Al parecer había una gente que estaba molesta con él, por cuestión de seguridad se resguardó dentro del vehículo. No me lo explicó, fue de esas cosas que ocurren en un segundo, que no se explican cómo pueden ocurrir, estaba él tratando de salir de un estacionamiento, y se fue el carro para adelante. Los daños al negocio, también se tiene que hacer cargo el seguro que tiene la Fiscalía para cualquier percance de este tipo”, explicó César Jauregui.

El fiscal mencionó que el conductor es un elemento experimentado que tiene años desarrollando su actividad, por lo que resulta inexplicable el accidente.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Yo estuve presente en el lugar, estuve desayunando ahí. Les puedo asegurar, además, se hicieron los exámenes toxicológicos en el lugar, que se tienen que hacer inmediatamente cuando hay un percance de este tipo. Es gente que tiene años desarrollando su actividad, no nos explicamos. Dentro de todo, lo bueno es que no ocurrió una tragedia mayor”, acotó.

Mientras tanto, la persona lesionada continua en el Christus Muguerza, donde permanece para su atención médica, y está con ella su prometido, su mamá, que está siendo valorada, ya que manifiesta sentir dolor, por lo que se le va a hacer una revisión exhaustiva.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Me bajé a ver qué había pasado, estuve siempre preguntando y viendo qué estaba pasando ahí. Hemos dado la cara en todo el momento, y lo que hubiera ocurrido. Son accidentes, son muy lamentables y vamos a hacer una revisión de lo que pasó. Fue un accidente, no me lo explicó. Aún me pregunto qué pasó, no es algo normal. No me fijé, es un accidente, el conductor estaba en perfecto estado desarrollando su trabajo. Son policías de carrera con más de 15 años de trabajo, está enfrentando los hechos en la dependencia correspondiente”, agregó.

Por cuestión de protocolos, el Fiscal fue retirado del lugar para salvaguardar su seguridad; sin embargo, destacó que en todo momento ha estado al tanto de los acontecimientos.