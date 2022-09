Acude Zoológico de Aldama al rescate de ocho ejemplares de Black Jaguar White Tiger en México

Personal del Zoológico de Aldama en Chihuahua, acudió la madrugada de este lunes, a rescatar a ocho ejemplares de leones y tigres que se encuentran en pésimas condiciones en la Fundación Black Jaguar-White Tiger, donde se localizaron decenas de ejemplares a punto de morir y que pretenden ser rehabilitados a través de diversos tratamientos.

El dueño del zoológico, Alberto Hernández, dio a conocer que desde hace varios meses se había intentado intervenir en la fundación, pero que a raíz de investigaciones y diferentes intervenciones de autoridades, les negaron el acceso al lugar, por lo cual el día de ayer se dio la oportunidad de tomar 8 ejemplares para que fueran enviados a Chihuahua.

Compartió que la intención es mantenerlos en resguardo en el Zoológico de Aldama, donde incluso invitó a los ciudadanos a conocer estos ejemplares cuando lleguen a las instalaciones, donde verán las condiciones en las que llegaran y como avanzará su estado de salud en un par de meses a través del tratamiento y alimentación que necesitan.

“Nosotros solicitamos que los trajeran por vía aérea, porque el tiempo de traslado sería de 2 horas, en comparación de las 40 horas por la vía terrestre, pero ninguna autoridad nos quiso apoyar, no se prestan no hay nada de apoyo, en México no hay disposición de ayudar, no quisieron apoyarnos, mandamos personal con 6 jaulas con la intención de traer entre 6 a 8 ejemplares” compartió.

Alberto Hernández, dijo que para el traslado de los animales rondará los 100 mil pesos, sumado a los días que deban permanecer los responsables del Zoológico de Aldama, ya que aseguró que las autoridades no han querido aceptar que se trasladen a los animales, pero tampoco están a disposición de que se resuelva o emitan las indicaciones para seguir el proceso correspondiente.

“Desgraciadamente llegaron a México y no hay autorización para dormir a los animales, estamos atorados para esperar una autorización, la situación es que no podemos subir a los animales a las jaulas, se deben dormir porque no hay de otra forma, no es fácil maniobrar un animal de ese tipo” compartió.

Espera que con el paso de las horas, puedan resolver todo el tema de las autorizaciones correspondientes, para poder enviar los ejemplares a Chihuahua, y comiencen su tratamiento en este zoológico, donde aseguró que tendrán una buena calidad de vida, en comparación a la que estuvieron sufriendo en esa asociación.

También aseguró que los ejemplares se encuentran en muy malas condiciones y que ante la demora que están ocasionando las autoridades en México, peligra que los animales muran en el lugar o que incluso puedan perder la vida en el traslado, que es algo que no están tomando en cuenta, pero en caso de que llagará a suceder, los principales en ser responsabilizados serían ellos, a pesar de que las autoridades son las que están retrasando el traslado.

Aunado al riesgo que tienen los animales de perder la vida por las decenas de horas que estarán en viaje, también reconoció que existe mucha inseguridad en algunos tramos carreteros, por lo cual deciden viajar solo de día, pero en caso de que no autoricen el día de hoy el traslado, será al próximo martes si todo sale conforme a lo acordado.