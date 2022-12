Acudirá PAN a la Corte tras golpe de Morena a la Constitución: Dirigente estatal

Tras la aprobación de Morena y sus aliados quien no escucharon el clamor de millones de mexicanos para que se garantice la protección del sistema de elecciones y que consumaron un grave daño al Instituto Nacional Electoral (INE).

El dirigente del Comité Directivo Estatal, Gabriel Díaz Negrete expresó que las reformas representan un golpe a la Constitución; debilitan la estructura y minan al instituto, provocando que sea el partido del presidente, el que obtenga el control de los procesos electorales para su beneficio.

"No cabe duda que el presidente tiene miedo de que Morena no gane elecciones y no poder perpetuarse en el poder y por eso mandó una modificación tramposa a las leyes electorales secundarias, para que se votara a ciegas y al vapor en el Congreso".

“La salvajada que aprobaron debilita al INE, le da vida artificial a los partidos pequeños, permite el abuso de funcionarios públicos para que puedan hacer campaña, fomenta las trampas, eliminando sanciones, quita espacios a grupos vulnerables; pero en el PAN seguiremos, sin descanso, en defensa de la democracia y la libertad”, agregó.

Las reformas son tan dañinas que el propio coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, votó en contra, pues es claro que ponen en peligro la operación de los procesos electorales, propiciando un efecto regresivo y de incertidumbre a las reglas electorales en una evidente venganza del presidente, reiteró Díaz.

Para finalizar, el líder del PAN en Chihuahua dijo que será presentada una Acción de Inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de la Justicia (SCJN), con la firme confianza de que responderá adecuadamente.