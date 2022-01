Acuerdan afectados por Aras y autoridades gestionar reuniones

Mantener las reuniones periódicas; volantear en cruceros para difusión de información y ofrecimiento de asesorías; buscar el contacto formal con autoridades federales; además de gestionar una reunión con la gobernadora Maru Campos, son acuerdos desprendidos de la reunión entre inversionistas de Aras y autoridades.

Esto fue dado a conocer por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, quien destacó que se trató de una reunión muy fructífera, con la participación del comité integrado por 15 representantes de afectados por Aras; el Fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez; el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Sáenz; y con ella en representación también de los afectados y del Congreso.

“Fue una mesa interinstitucional muy nutrida en el sentido que el fiscal se dio el tiempo de escuchar a los afectados, y se tomaron acuerdos importantes”, comentó la legisladora de Morena.

El primero de los acuerdos es que seguirán las reuniones cada lunes a las 11:00 horas en Congreso del Estado. La sede cambiará solo en caso de que se cierre la torre legislativa en atención a las medidas del Covid.

Por otro lado –dijo-, en la junta trascendió que asesores de Aras continúan convenciendo a afectados de firmar como garantía acciones de la Morita. “Ya investigamos que esa mina no es de Aras, nunca fue de Aras, la mina está a nombre de Alfonso Fernández Vega y Aras tiene un contrato con el dueño de explotación, exploración y comercialización del mineral, pero no es propiedad de Aras; aparte la mina no produce oro, sino plomo, zinc, plata y varita”, refirió.

Pérez manifestó que entre los afectados hay una geóloga que además integrada al comité que compartió información muy interesante al respecto; así como una persona que tiene conocimiento de minas, que aportó valiosos datos derivado de investigaciones particulares, que se están aportando a la Fiscalía, a decir de la diputada.

Ante esto, otro de los acuerdos es difundir un video entre la ciudadanía con toda esta información; y se pactó volantear en próximos días en los cruceros más concurridos para pedir a la población para que ya no caiga en ese tipo de llamadas para firmar los contratos de garantía, sino que acudan a denunciar.

Asimismo, el comité de representados insistió en reunirse con la gobernadora Maru Campos, esto a raíz de unas declaraciones de la funcionaria que inquietaron a los posibles defraudados, “donde comentó que estaba complicado tipificar el delito”. Por lo anterior, el subsecretario de Asuntos Políticos, se comprometió a gestionar una reunión en corto, declaró Pérez.

Y un acuerdo más es buscar el contacto formal con las dependencias federales, como la UIF, Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que de una manera expedita faciliten información para que la Fiscalía pueda acelerar la información.