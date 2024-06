Acuerdan Estado y Retén Ciudadano no retirar autos con placas extemporáneas

El pasado cinco de junio, una comitiva de 12 integrantes de Retén Ciudadano, sostuvo una reunión con autoridades del gobierno del estado, en la cual revisaron los diversos puntos que la agrupación exigía a la subsecretaría de movilidad y por lo cual bloquearon por espacio de una hora el tráfico vehicular en el palacio de gobierno el pasado 30 de mayo.

A dicho encuentro, por parte del estado acudieron César Komaba, titular de la subdirección de vialidad, Daniel Jaime Cruz, en su calidad de subsecretario de hacienda y Óscar González, titular de la subsecretaría de gobierno.

Dentro de los puntos que pudieron resolver, están los de reactivar las placas dadas de baja por depuración, donde acordaron que todas las matrículas extemporáneas que tienen integrantes de la agrupación, serían reactivadas para que sus automotores puedan circular.

Otro de los tres acuerdos fue el de retirar el candado electrónico, con lo cual estas personas ya podrán pagar una sola infracción, en el sentido de que sea la que ellos decidan y les interese, ya que normalmente la subdirección de movilidad, al hacer corte de multas, obliga al contribuyente a que pague todas las que tiene pendientes.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Por consiguiente, las y los integrantes de Retén Ciudadano, podrán pedir que les retiren el candado electrónico y así ir pagando las multas que puedan y no tener que cobrarles todo en una sola exhibición. Aclararon que es un derecho que tienen toda la ciudadanía, pero que no lo conocen y ante esto, anteponen el uso de un software para cobrarles todos los adeudos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En la reunión celebrada en uno de los salones de Palacio de Gobierno, acordaron también que ya no detendrían vehículos con placas atemporales, que sean propiedad de integrantes de la agrupación ciudadana, ya que denunciaron que desde el mes de abril, la autoridad vial paraba los autos.

Ante esto, comentaron que, al ser detenidos por usar placas extemporáneas, la policía vial retenía los automotores, metiéndolo a un corralón y al devolverlo, este ya no traía placas, lo que los obligaba a pagar los adeudos anteriores y pagar por las nuevas placas.

El acuerdo es que no detendrán los autos, no los retirarán e incluso no podrán ponerles infracciones, siempre y cuando muestren los pagos al corriente y otorgados a los integrantes de retén ciudadano.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Será el cinco de agosto cuando lleven a cabo una reunión para abordar otros puntos como lo son los cambios de propietario de vehículos, por lo que el encuentro lo calificaron como productivo y favorable para ellos y para el estado.