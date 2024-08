Acumula ASE mil 817 denuncias administrativas del 2019 a la fecha

De acuerdo al informe anual de avances 2024, presentado por la Auditoría Superior de Estado (ASE), en promedio del 2019 a la fecha, dicha dependencia ha presentado una denuncia administrativa diaria, al alcanzar un acumulado de mil 817 acusaciones por hechos u omisiones que se consideran contrarios a la ley.

Entre estas denuncias administrativas, hay algunas detectadas incluso en años anteriores que se habían dejado desatendidas, lo dio a conocer la ASE a través de un video informativo con motivo de la entrega del Informe Anual de Avances 2024.

Del total de denuncias administrativas, 194 corresponden a faltas graves, mil 430 a faltas no graves y el resto, es decir 193 sin alguna de estas clasificaciones por ser situaciones ocurridas bajo el marco de la antigua ley que no hacía distinción entre graves o no graves.

La ASE hizo además un recuento de las sanciones obtenidas por las denuncias administrativas, donde destacaron la presentación de 144 denuncias y ampliaciones de denuncias de hechos penales presentadas.

En tanto que, los montos recuperados por las acciones emprendidas y resarcidos a la hacienda pública, que a la fecha suman un acumulado de 230.8 millones de pesos.

La finalidad de dicho informe anual de avances 2024, es dar a conocer los resultados por el trabajo realizado de la ASE del 2018 para a la fecha, con tal de que la sociedad conozca a fondo los ejercicios fiscales.

En el informe, reportaron 974 auditorías y revisiones, así como las acciones derivadas de ellas. Un documento público que por ley debe ser entregado al Congreso del Estado y dado a conocer a la ciudadanía en general.