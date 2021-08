Acumula Chihuahua 73 mil 806 casos de Covid-19

Dan positivo 34 personas en el último reporte epidemiológico Covid-19; Chihuahua está a la cabeza con 338 casos activos, mientras que Juárez le secunda con 269.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El estado de Chihuahua llega a 73 mil 806 casos positivos al virus SARS CoV2, en el último reporte no se registraron nuevas defunciones por lo que continua con 7 mil 721 víctimas de la Covid-19.

En casos confirmados se informó que se sumaron 34 personas, la semana epidemiológica 30 cerró con 678 casos, si bien es un ligero descenso en comparación a la 29 que cerró con 695 casos, se pidió a la ciudadanía no confiarse y no abandonar las medidas preventivas, pues el linaje Delta es el mayor contribuyente de la tercera ola de contagios.

“En Chihuahua nos ha costado mucho estar en un nivel de equilibrio, no perdamos lo ganado en todos los sentidos y sectores, no perdamos mas vidas, tenemos la capacidad como seres humanos de decidir: evitar congregación de personas, usar el cubrebocas, lavarnos las manos constantemente, mantener el distanciamiento físico, demostremos que no requerimos la prohibición en alguna actividad, de cualquier nivel de gobierno y/o autoridad , la decisión individual ayuda en lo personal y en lo colectivo, no dejare de repetirlo, dejemos de ser individualistas”, comento la doctora Mirna Beltrán, subsecretaria de Salud.

Recordó que la vacuna es una herramienta que ayuda a evitar un cuadro grave y la muerte, pero no es la solución, la ciudadanía debe seguir cuidándose.

El reporte consigna que 11 entidades incrementaron sus casos confirmados, los de mayor incidencia son Juárez que llega a 33 mil 854; le siguen Chihuahua con 21 mil 999 e Hidalgo del Parral con 3 mil 204 casos.

En cuanto a casos activos se informo que en el periodo comprendido del 26 de julio al 08 de agosto se registraron 962 casos, de los cuales el 35 por ciento le corresponden a Chihuahua capital; el 28 por ciento a Juárez, mientras que el 11 por ciento a Hidalgo del Parral y el 4.8 por ciento a Cuauhtémoc. Además 30 municipios más reportan entre 29 y 1 caso activo, situación que va en incremento.

La ocupación hospitalaria también registra un incremento, en total hay 103 pacientes en 25 hospitales, de los cuales 27 se encuentran en situación critica dependientes de un ventilador.