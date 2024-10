Acusa "Choco Luna" en redes sociales de amenazas en su contra por rechazar alianza Morena–PT

Blanca Azucena León Luna, mejor conocida como “Choco Luna”, quien fuera la candidata por Morena para buscar la presidencia municipal de Ocampo, acusó al contendiente durante la pasada contienda electoral por el Partido del Trabajo (PT), Rafael Solís, de estar ejerciendo amenazas en su contra.

Lo anterior, toda vez que León Luna ha externado su rechazo a la recién aprobada alianza entre ambas fuerzas políticas para las elecciones extraordinarias que se desarrollarán en ese municipio y en Dr. Belisario Domínguez el próximo 8 de diciembre.

La morenista ha insistido en que no se existe ninguna alianza con el PT; sin embargo, el Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó en días pasados las alianzas presentadas ante dicho organismo en el que Morena y el PT registraron que para el cargo de presidente municipal y síndico del municipio de Ocampo irán por candidatura común.

Eso, ha creado confusión y conflicto entre los anteriores candidatos, pues no se ha definido quién será el que encabece en esta ocasión la contienda por medio de la cual buscan derrotar a la alianza conformada por el PAN – PRI – PRD.

“Solo para comunicarles de esto (la alianza PT – Morena) es algo para confundir a mi gente, al pueblo, yo no voy en alianza con ningún partido”, es uno de los mensajes que ha compartido Blanca León en sus redes sociales.

Igualmente, ha manifestado su preocupación toda vez que asegura que Rafael Solís es señalado por la comunidad como responsable del robo del veinte por ciento de las casillas en la elección del pasado 2 de junió, lo cual orilló a declarar invalida la contienda de los cargos a alcalde y síndico.

‘Choco Luna’ ha señalado haber recibido amenazas por parte del petista con el propósito de que decline y sea él el candidato para esta contienda extraordinaria, por lo que lo responsabilizó públicamente de cualquier daño que puedan sufrir ella o su equipo.

“Sr. Rafael Solís yo no voy en alianza con usted y usted lo sabe…usted no puede obligarme ni a mí ni a mi gente, yo me debo al pueblo. Yo hago responsable al Sr. Rafael Solís de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, igualmente a la gente que está conmigo apoyándome”, se lee en otras publicaciones compartidas en sus redes sociales.