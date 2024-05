Acusa grupo morenista "Los de Abajo" que el IEE no permite la entrada a candidata no registrada

Previo al debate entre los aspirantes a presidentes municipales, con pancartas, simpatizantes de Morena, solicitaron al abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Valles Zavala, decline a favor del candidato de la alianza Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua, Miguel La Torre Sáenz.

A su vez, el grupo de Morena denominado "Los De Abajo" denunciaron que el organismo electoral no le permite la entrada a la candidata no registrada, Rosa Lilia Cardona Muñoz, toda vez que no contiende por un partido político.

Ante los reclamos de "Los de Abajo", los militantes de Morena que respaldan al expanista Miguel La Torre, intentaron callar a la aspirante, a lo que ella respondió que esa es una muestra de la manera en la que pretende gobernar, por lo que dicho grupo mantiene la exigencia al partido de que deje de apoyar a "chapulines".

La aspirante que en varias ocasiones ha impugnado el registro de la candidatura de La Torre Sáenz, destacó que ella es una “candidata no registrada, soy candidata del pueblo”; empero, no se le estaba permitiendo ingresar para poder dale a conocer a la ciudadanía las propuestas que tiene en favor de la capital.

“De esa manera, quieren gobernar, de esa manera quieren que la gente los respete, los porros que están aquí enfrente así lo están haciendo”, agregó otra de las pertenecientes al grupo de Los De Abajo al tiempo en el que Rosa Cardona hizo un llamado a los verdaderos militantes de Morena a respaldarla en esta contienda.

Por su parte el otro grupo de Morena en conjunto con el Partido del Trabajo (PT), insistió en la solicitud a Valles Zavala de que decline a favor de La Torre Sáenz. Para hacer mayor énfasis en esa petición, se colocaron cajas que simulan ataúdes como una representación de lo que es para ellos la coalición de Juntos por el Bien de Chihuahua.

En el lado contrario a donde esos grupos se encontraban asentados, el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática se alistaban para recibir a su candidato, Marco Bonilla Mendoza, con una pequeña caminata que acompañó a Bonilla Mendoza hasta la entrada del recinto en el que se efectuará el debate.