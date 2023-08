Acusa Juan Carlos Loera a la Derecha de estar en contra de la educación

El delegado de programas federales en el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera, en el marco del Conversatorio de la Nueva Escuela Mexicana, que se realizó para presentar una defensa de la elaboración de los nuevos libros de texto y el sistema educativo, acusó al Gobierno del Estado de Chihuahua, de estar en contra de la educación, luego de la decisión de la gobernadora María Eugenia Campos Galván de que no se distribuyeran los textos en el territorio estatal.

“Coincidimos que la mejor defensa de este modelo es partir de la ciudadanía, en lo poco que podemos coincidir con la Derecha es que los padres tienen un papel protagónico; pero que no se apropien del destino de la educación en nuestro estado, cuando a todas luces han demostrado por casi cinco años, que están en contra de los programas de la Educación”, aseveró durante su intervención en el conversatorio.

Loera de la Rosa, mencionó que el conservatorio tuvo el objetivo de despejar algunas dudas de la ciudadanía, sobre en qué consiste la Nueva Escuela Mexicana, cómo enseñan a los maestros y maestras a los niños y niñas; las madres y padres de familia qué papel van a tener en este modelo.

“Como delegado del Gobierno Federal, me han hecho preguntas de cómo afecta esta situación, me da mucho gusto ver aquí a maestras y maestros como los panelistas”, mencionó el delegado del Gobierno Federal en Chihuahua.

Juan Carlos Loera, también hizo referencia a unas declaraciones públicas que hizo el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, en referencia a la impartición de becas a los estudiantes de nivel preparatoria.

“¿Qué fue lo que dijo el alcalde de aquí de la ciudad de Chihuahua?, hace apenas unos días, que las becas de los estudiantes de preparatoria, están elevando el consumo y la compra de estupefacientes y de drogas. Está diciendo que está en contra de las becas, en pocas palabras. No tiene ni la más mínima idea, no sabe que el 93% de las personas que están en la cárcel, no pisó la preparatoria. Muchos de ellos ni siquiera terminaron la secundaria, no sabe que se ha elevado un 20% en muchos lugares la matrícula de las escuelas preparatorias”, argumentó.

Al referirse a su trabajo y la entrega de apoyos, agregó que dio un recorrido toda la semana pasada y antepasada, para llevar recursos del Gobierno Federal a las escuelas.

“Que llegaran de manera directa, a las madres de familia –porque son a las que apoyé-, a las madres de familia, porque son las mejores administradoras, y lo que han dicho es que se lo van a robar el dinero las mamás, es como minimizan, de una forma muy peyorativa la participación del pueblo y la educación; y todo lo que ha hecho el Gobierno Federal”, afirmó.

Y para concluir, aludió a la disposición de la gobernadora Maru Campos de que no se distribuyan los nuevos libros de texto en las escuelas primarias del estado de Chihuahua, lo que calificó como un secuestro.

“La más grave, es lo que está sucediendo en este momento, que están secuestrando los libros, y engañan, desafortunadamente, con el poder económico. El poder económico muy fuerte, aquí en el estado de Chihuahua, aliados con algunos muy poderosos medios de comunicación para sembrar la discordia y polarizar. Los que están polarizando son ellos”, finalizó.