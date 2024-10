Acusan de peculado agravado y uso ilegal de facultades por 2 mdp a exsecretaria de NCG

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACh) ejecutó una orden de aprehensión contra exsecretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, S.I.H.P., por el delito de peculado agravado y uso indebido de atribuciones.

De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia, S.I.H.P. se le atribuye la probable participación en un concurso de delitos entre los cuales destacan el Peculado Agravado, en número de 2, y el de el Uso Ilegal de Facultades y Atribuciones.

Esto, porque entre los meses de octubre y noviembre del año 2021, la ex Secretaria, en complicidad con otros individuos, entre ellos la ahora ex alcaldesa Cynthia C., enajenar bienes inmuebles públicos del patrimonio municipal de Nuevo Casas Grandes sin cumplir con el procedimiento legal de desincorporación del régimen de dominio público, los cuales tienen un valor de 2 millones, 198 mil 252 pesos.

Foto: Cortesía / Fiscalía Anticorrupción

La detención se llevó a cabo en Ciudad Juárez, en cumplimiento de un mandato jurisdiccional, la FACh ejecutó este miércoles la orden de aprehensión en contra de la ex Secretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes.

S.I.HP., quien será presentada ante el juez de la causa, conforme a lo que establece la ley, para que se determine su situación jurídica, toda vez que ya es trasladada a la capital del estado.

En conjunto con otros funcionarios públicos y personas ajenas al servicio gubernamental, mediante un esquema de reparto de roles y actividades, es que presuntamente cometió los delitos en conjunto.

Las ventas de dichos predios las habrían llevado a cabo sin que se registrara ingreso alguno en la hacienda del municipio, además de que se emitieron Títulos de Propiedad irregulares para realizar estas operaciones, aunado a ello esta inmersa en otro tipo de conductas desviadas.