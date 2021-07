Adeudan entre cuatro instituciones más de 4 mil mdp a Pensiones

El auditor superior del estado, Héctor Acosta, presentó algunas observaciones e información relevante, sobre la situación en que se encuentra Pensiones Civiles del Estado, en donde destacó que se cuenta con pasivos por más de 4 mil 283 millones de pesos.

Lo anterior durante la sesión de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles del Estado, en donde se resaltaron adeudos que tienen con PCE, sobre todo de 4 instituciones de las 46 a las que se les presta el servicio.

El auditor resaltó que los principales institutos deudores afiliados a Pensiones Civiles del Estado, son: La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con una deuda de 2 mil 202 millones de pesos, los cuales representan el 47 por ciento de la deuda de PCE.

La Universidad Autónoma de Chihuahua, con una deuda que asciende a los 1 mil 428 millones de pesos, es decir, un 30 por ciento de la deuda de pensiones.

Finalmente la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, con una deuda de 470 millones de pesos, que representan el 10 por ciento de la deuda, y el Tribunal Superior de Justicia, el cual adeuda a Pensiones Civiles, 182 millones de pesos, es decir, el 3.8 por ciento de la deuda.

Cabe mencionar que tan sólo estas cuatro instituciones representan el 91.5 por ciento de la deuda que tiene PCE, destacando que el 26.7 por ciento del adeudo corresponde al concepto de recargos.

Asimismo Acosta Félix, señaló que por la parte de Pensiones Civiles del Estado, el mecanismo de cobro que utilizan no cuenta con un sustento normativo para su aplicación, por lo que al no existir bases para calcular el llamado “Diferencial de Servicio Médico”, no ofrece ninguna certidumbre a las instituciones afiliadas, por lo que la ASE pidió a PCE que modifique y actualice la normatividad para contar con una base justificada para los cobros.