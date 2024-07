Administración del agua, más política que técnica: Coparmex Nacional

Jorge Ramírez Hernández, vicepresidente nacional de Sustentabilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en su entrevista exclusiva con El Heraldo de Chihuahua, propuso una colaboración con el entrante gobierno federal, de mayor participación ciudadana y colaboración de iniciativa privada para fortalecer la sustentabilidad en el país.

“México tiene grandes retos en términos de sostenibilidad; sin duda, para las inversiones, las dos primeras restricciones que dicen los inversionistas que tienen son energía y agua. Pero no solamente son los problemas principales, también tenemos problemas en el medio ambiente, con la descarbonización y con el manejo de residuos”, expuso durante su visita a la ciudad de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Jorge Ramírez destacó que estos cuatro temas son preponderantemente del ámbito local, aunque tienen regulaciones federales, e impacto en términos de infraestructura, de inversión de gestión, incluso, hasta de regulación; por lo que considera importante que los centros empresariales tengan este conocimiento de lo que pueden hacer en el ámbito local.

“En la administración del agua, a veces, no se toman decisiones técnicas, sino se toman decisiones políticas. Desde la Coparmex estamos proponiendo un modelo de gobernanza ciudadana, en el cual, un grupo de ciudadanos lleva la planeación estratégica y la gobernanza del organismo, al margen de las decisiones político-partidistas”, refirió.

Jorge Ramírez Hernández, vicepresidente nacional de Sustentabilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana | Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Energía eléctrica

Refirió que la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, es una técnica especialista en temas de energía, quien fue secretaria del Medio Ambiente, en la Ciudad de México, por lo que conoce perfectamente el tema del agua, de la energía, y del medio ambiente; lo que podría privilegiar la toma de decisiones técnicas, y se generen soluciones de largo plazo.

“Todos estamos a favor de que México crezca, y no queremos que por falta de energía, por falta de agua, dejen de venir las inversiones, la manera, es ver cómo. Hay algunos paradigmas como restricciones energéticas que hoy tenemos. En la Comisión Federal, sobre las políticas públicas que hoy administra la energía, tiene que despachar el 52% de la energía; pero la comisión ya no tiene capacidad para poder proveer más al país. Sin embargo, hay capacidad instalada de privados que pudiera inyectarse en la red. Esto se está desaprovechando”, señaló Jorge Ramírez.

En ese sentido, compartió que tres hay alternativas en el tema energético como que comisión crezca, se le meta dinero y tenga más infraestructura para que pueda mantenerse esta política del 52% - 48%; o bien, los privados forman parte del mercado; o comisión se asocia con privados para poder crecer su capacidad.

Chihuahua Firman convenio Cáritas y Coparmex para luchar contra el hambre en la Sierra Tarahumara

“En las negociaciones que hemos platicado, como las personas que están ahí, son gente técnica, en los tres casos dicen que hay posibilidad de hacer un esfuerzo en cada uno de ellos”, aseveró.

Mencionó que Morena ganó las elecciones presidenciales de manera contundente, porque el pueblo, la ciudadanía, privilegió el flujo de efectivo que ha recibido con los programas sociales, el incremento a los salarios mínimos, la economía se nota que está en bonanza, la gente tiene dinero.

“Eso privilegió el voto de la mayoría, sin preocuparles si la seguridad, o si la salud, o si el desarrollo social, pueden estar mejor. Privilegiaron el flujo de efectivo; me imagino que hoy es una prioridad mantener ese flujo para que la gente siga contenta. No hay manera de mantener ese flujo de efectivo, si no crece económicamente el país, y la única manera de crecer económicamente en el país, es con las empresas. La realidad es que no pueden ponerle un techo al suministro energético, porque si no, no va a haber empresas suficientes que puedan dar ese crecimiento y que puedan dar ese flujo”, opinó.

La política general de apoyo social del gobierno federal requiere de este crecimiento económico, y sostuvo que Claudia Sheinbaum, como técnica, sabe qué es lo que tiene que hacer, en ese tipo de situaciones. La alternativa que Ramírez Hernández considera la más idónea para el gremio empresarial, es en la que la iniciativa privada participe más, que es la establece la Reforma Energética promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto; aunque reconoció que ideológicamente, el gobierno federal quiere tener control del mercado energético; y subrayó que a eso se debe la restricción, que calificó como una cuestión ideológica, no como una cuestión técnica.

“Sin embargo, puede ser, porque al final quien regula el mercado es la misma autoridad. Entonces la Comisión Reguladora de Energía, CRE, no importa que haya más privados que estén suministrando la energía siempre y cuando ellos lo controlen. De todos modos, hay un árbitro muy sólido, que lo puede controlar. Tampoco descartaría eso. En el gobierno del presidente López Obrador, sí ha sido un paradigma el tema del suministro y el tema de la participación de los privados”, señaló Jorge Ramírez.

Jorge Ramírez Hernández, vicepresidente nacional de Sustentabilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana | Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua

“Aquí en Chihuahua tienen un proyecto Chihuahua Green, que el Centro Empresarial lo ha empujado muy bien, y tiene que ver con la economía circular, con el manejo de residuos, y con el aprovechamiento de las plantas de tratamiento y también, del biogás. Todo esto, es una muestra de que sí se puede desde la participación ciudadana contribuir a estos proyectos que tiene el país”, afirmó Jorge Ramírez, vicepresidente nacional de Sustentabilidad Coparmex.

Sin embargo, acotó que siempre se puede hacer mejor las cosas y en el tema del agua, aseveró que Chihuahua tiene agua suficiente para poder resolver su problema; pero apuntó que el recurso está mal administrado y tiene dos factores externos que le afectan mucho la falta de gobernabilidad de la Comisión Nacional del Agua y la administración de organismos públicos locales.

Discernió que Conagua no tiene capacidad de gestión para regular los pozos, pues se han detectado muchos pozos irregulares; además de los problemas que se han presentado en municipios como Cuauhtémoc y Casas Grandes.

“La falta de firmeza en el cumplimiento y en el Estado de derecho en términos de agua, ha sido un gran reto que están viviendo en Chihuahua. Eso se deriva de que Conagua no tiene capacidad de gestión, capacidad técnica y capacidad de infraestructura para poder darle solución al problema. Un factor que se tiene que solucionar en México pero que sí les está afectando en Chihuahua”, dijo.

Así mismo, Jorge Ramírez determinó que hay factores internos en Chihuahua que se pueden mejorar, por ejemplo, el tema de la administración de los organismos públicos, de la que explicó que Chihuahua capital tiene una dotación de 300 litros por persona por día; que corresponde a la media nacional que está en 360 litros por persona.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Una ciudad como León, más grande que Chihuahua, pero con una geografía similar, consume 127 litros por persona. Simplemente es más eficiente el sistema de agua potable y esto ¿por qué funciona mejor? Por la gobernanza ciudadana, que ayuda con la participación ciudadana a resolver problemas técnicos.

Expuso que la propuesta surgida de Coparmex de que haya consejos ciudadanos que tengan la gobernanza se expone a las autoridades, para que las decisiones sí sean técnicas, decisiones de costo político, decisiones de inversión, pero sobre todo, decisiones que involucren a toda la sociedad, para que la participación ciudadana privilegie el negocio, la visión social que debe tener el organismo, por encima de decisiones políticas partidistas.

Para finalizar, mencionó el tema de los impuestos verdes, en el que va a haber aranceles para los exportadores que tengan cierto