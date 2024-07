Adoptan mascotas y arbolitos en el Domingo Feliz de la Ciudad Deportiva

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva Centro, se llenaron de esperanza para los perros y gatos que buscan un hogar, con la adopción de mascotas y donación de croquetas para asociaciones de rescate y bienestar animal; además de fomentar la forestación en los espacios de la ciudad de Chihuahua, con el intercambio de árboles por artículos de limpieza.

La edición del 14 de julio de Domingo Feliz, se realizó en el marco del Día Mundial del Perro, para lo cual, se prepararon actividades, como el conocido croquetón, a través del cual, las personas que visitaron las instalaciones que están detrás de las canchas de tenis de la ciudad Deportiva de avenida Tecnológico, entre División del Norte y Pascual Orozco, donaron alimento para perros y gatos; además de artículos de limpieza.

A cambio de sus donaciones, recibieron árboles de diferentes especies, como pino, jacaranda, fresno, lila, y ave maría, que son considerados como plantas de ornato que se adaptan al clima de Chihuahua, y su cuidado es sencillo, y su durabilidad, con las previsiones necesarias, es buena.

En esta actividad participaron activistas defensoras de los derechos de los animales, rescatistas, y personas involucradas a favor del bienestar animal, quienes representaron a asociaciones civiles como el Albergue Canino Salvando Vidas, Cat Family, Rescatando Huellitas CUU, y la Asociación de Rescate y Bienestar Animal.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

En el lugar, se mostraron algunos perros y gatos que están disponibles para adopción, y se hizo la invitación a no comprar perros y gatos de raza, sino adoptar a uno que no tuviera casa. Como sensibilización del abandono de perros y gatos en la ciudad de Chihuahua, los visitantes que se acercaron a estos stands, fueron informados de que los gatos y perros no son de la calle, sino que son el resultado de gente irresponsable que los abandona, echándolos de los hogares.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También se instó a adoptar responsablemente, a esterilizar, lo que ayuda a combatir la situación de que se generen más perros y gatos que son obligados a vivir en las calles, con el llamado de que la indiferencia social ante esta problemática genera la muerte de estos animales, y se apercibió a no formar parte de ella.

Además, los y las dueños de mascotas, recibieron servicios para sus perros y gatos, para prevenir enfermedades y proliferación de parásitos, con la aplicación de garrapaticida, desparasitación y agility para mascotas gratuito.

Domingo Feliz también presentó sus actividades tradicionales con las que disfrutan las familias cada fin de semana, como el pasillo del emprendimiento, que en esta ocasión tuvo por invitado a Mukí-Mi, y su gama de productos que pudieron adquirir para apoyar la economía local.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En el tema lúdico, las niñas, niños, adolescentes y personas adultas, pudieron disfrutar de juegos gigantes, bicicletas, ezy roller, zancos, bubble soccer, pintura de cerámicas, acuarelas, armado de legos, entre otros juegos.