Adriana Dávila aspira a ser la primera mujer en dirigir el PAN

“Quiero democratizar a mi partido y escuchar a la militancia que se siente abandonada y arrinconada”, señaló Adriana Dávila Fernández, una de las aspirantes a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional.

Durante su visita a Chihuahua capital para promover sus intenciones de alcanzar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Nacional y sustituir a Marko Cortés, dijo que el blanquiazul requiere de una dirigencia que enfrente al régimen presidencial con mucha fuerza y sobre todo credibilidad.

Adriana Dávila es una panista con 30 años de militancia, ha sido senadora y en dos ocasiones diputada federal, quien consideró que en las pasadas elecciones obtuvieron los peores resultados de las últimas décadas, a pesar de que en dos ocasiones ya se había logrado tener administraciones presidenciales muy exitosas, así como gobiernos estatales.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, dijo que la reconstrucción del Partido Acción Nacional en un momento tan complicado, donde se requiere de una oposición real con identidad que logre los equilibrios necesarios en el país, es una de las prioridades.

“Me parece fundamental que el régimen que hoy enfrentamos, sea quien acapara nuevamente un partido en gobierno, porque no existe Morena sino un gobernante que desde Palacio Nacional tiene gobierno”.

Adriana Dávila, exsenadora y en dos ocasiones diputada federal | Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Una mujer en el CEN del PAN

Esta sería la primera vez que el PAN cuente con una dirigencia encabezada por una mujer, “Nos la merecemos por capacidad, no somos una cuota, las mujeres han hecho grandes esfuerzos”.

Adriana Dávila señaló que el PAN con ella puede presentar un rostro femenino que no le tenga miedo al acuerdo y reconocimiento de la igualdad con el otro.

Destacó que las mujeres en AN tienen una forma de hacer política y que les ha costado trabajo, “A veces el dificil porque en muchas ocasiones para copiar poderes o patrones terminas masculinizada, pero hoy es una manera de demostrar que las mujeres panistas y su contribución desde hace muchos años están dando frutos”.

Reconoció que la recepción por ser mujer ha sido difícil, pero los hombres que decidieron acompañarla también confían en el proyecto.

“Yo quiero ser dirigente para democratizar mi partido, darle identidad, tener dirigente de tiempo completo y reestructurarse para ganar”.

Una oposición real

La aspirante considera que la oposición debe tener identidad y para ello es necesario reconstruir para volver a ganar, porque el modelo que tiene el grupo que actualmente dirige AN no ha logrado posicionarse. “Estamos un poco replegados y a la defensiva, el PAN no puede seguir a la defensiva, necesita accionar en vez de reaccionar”.

Al ser cuestionada sobre el declive del PAN dijo que está perdiendo votación, pero hay manera de reconstruirse, sobre todo lograr la reconstrucción desde el municipio, “Necesitamos ver qué está pasando en las colonias y hacer el trabajo territorial, el acercamiento con los ciudadanos, porque los dejamos de ver y hay mucho enojo ciudadano”.

Adriana señaló que ese enojo ciudadano se tradujo en un voto de castigo para el AN y otros millones no votaron porque los partidos políticos no han logrado conquistarlos.

Entre la militancia del PAN y los simpatizantes, además del enojo, hay frustración porque aunque se reconocen gobiernos eficientes, se sientan abandonados por el partido. Ejemplifica que en su visita a Jalisco pudo percibir cómo los panistas se sienten arrinconados y que no son tomados en cuenta.

La alianza con el PRI la catalogó como irracional, “Llevamos años haciendo alianzas irracionales en cuestión electoral”, ya que dijo que se pensó en que sería sumar, pero en la realidad fue negativa.

Se pronunció a favor de hacer alianzas legislativas y acuerdos con otras fuerzas políticas, pero no a favor de las alianzas electorales porque se trata de una oportunidad para mostrar la identidad y brindar una oferta clara.

Regresar la identidad

Adriana mencionó que se avecina una guerra electoral donde se quiere imponer la sobrerrepresentación, la reforma al poder judicial, la reforma electoral que está por plantarse, la desaparición de los organismos autónomos y otras cuestiones, que sin duda deben hacer que el PAN sepa con cuales soldados cuenta.

“Si esto fuera un camión, tendríamos en este momento un partido cuyo camión tiene dos llantas que no funcionan, la gasolina a veces no llega y el conductor anda medio borracho, entonces este proceso interno es para saber con quién cuentas”.

Lamentó que AN tenga más de 300 mil militantes, pero a la hora de llamarlos para ser representantes de partido solo se logró tener el 40% de las casillas cubiertas, lo que denota la falta de organización interna.

Dijo que es necesario recuperar la identidad, “No puedes salir a hacer otra campaña si te averguenzas de tus gobiernos, la política del PAN fue muy exitosa, tuvimos el mejor sistema de cuidados, con Felipe Calderon disminuyó un 25% la pobreza, con Vicente Fox se tuvo la posibilidad de tener el mejor programa de vivienda”.

La identidad del PAN cuenta con cimientos sólidos, el dirigente debe ser congruente y creíble, porque es la cara del partido. Recordó a don Luis Héctor Alvarez, quien señalaba: “No necesitas santos, pero no pecadores estándar”.

Adriana se siente contenta de la recepción de la militancia, “Cuando uno percibe que la gente necesita ser escuchada y es un sentimiento con el que me siento identificada, te das cuenta que hay más personas que desean un cambio, lo que queremos para el futuro del PAN”.

Se espera que la convocatoria se emita en el mes de agosto y para finales del mes de octubre se tendría a la nueva dirigencia.