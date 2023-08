Adultos mayores sufren discriminación principalmente en su círculo familiar

El círculo familiar es el primero en el que las y los adultos mayores se encuentran con algún acto de discriminación o violencia, sin embargo no se visibiliza como tal, afirmó Ana María Favela, psicóloga especializada en terapia familiar.

Indicó que no en todos los hogares ocurre esto, pero en muchos de los casos, las personas mayores son ignoradas, o no tienen los cuidados necesarios por parte de sus hijos, hijas o nietos.

La terapeuta expuso incluso, hay ocasiones en que las personas no se dan cuenta de que están ejerciendo discriminación con el simple hecho de ignorar, no compartir tiempo o no prestar la devisa atención a las personas adultas mayores.

Señaló que esto es muy frecuente, incluso cuando viven en el mismo hogar, toda vez que hoy en día, "las personas están demasiado inmersas en sus trabajos y además en la tecnología, que nos mantiene constantemente conectados a una realidad virtual".

En este punto, informó, que es indispensable prestar atención a las personas que llegan a esta etapa de la vida; ya sea padres, madres, o abuelos, pues al encontrarse solos, se sienten aisladas, y esto puede derivar en un estado depresivo, por la falta de compañía o de atención de su propia familia.

Señaló que existen muchas maneras de convivir con las personas adultas mayores incluso cuando estas tienen alguna limitación para caminar para salir de casa para ver o escuchar.

Las circunstancias los integrantes de la familia pueden pasar momentos juntos y y hacer que la etapa de de adultos mayores se vivan de una manera integrada a la familia que siga conviviendo que siga poniendo en práctica su mente lo que se puede realizar a través de juegos de mesa sopas de letras entre otros.

Expuso que también es importante, estar al tanto de la alimentación, vestido, salud y en general todos los cuidados que conlleva un adulto mayor. En caso de que tomen medicamentos, es importante asegurarse de que lo hagan a sus horas y de que llevarlos a sus citas médicas.